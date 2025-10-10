Președintele francez, Emmanuel Macron, urmează să numească un nou prim-ministru în următoarele 48 de ore, a confirmat Palatul Elysée, potrivit „Euronews” (Italia).

Vestea a fost anunțată miercuri seară de premierul demisionar Sébastien Lecornu, după ce acesta a declarat că rolul său de negociator cu alte partide „s-a încheiat”. Deși a exclus o revenire la funcția de premier, Lecornu a insistat că „un parcurs este posibil” și a cerut un guvern „complet detașat de ambițiile prezidențiale pentru 2027”.

Comentariile lui Lecornu încheie o altă zi de incertitudine în Franța. Emmanuel Macron se confruntă cu o presiune tot mai mare pentru a clarifica următoarea sa decizie, după ultima prăbușire a guvernului.

Sébastien Lecornu a respins posibilitatea unor noi alegeri parlamentare: „Există o majoritate absolută în Adunarea Națională, care se opune dizolvării”. „210 parlamentari își doresc o platformă de stabilitate”, a adăugat el. Această majoritate, potrivit lui Lecornu, i-ar putea oferi lui Macron o bază pentru numirea unui nou prim-ministru.

În timp ce unii dintre foștii aliați ai lui Macron - inclusiv fostul său prim-ministru, Édouard Philippe - i-au cerut demisia după aprobarea bugetului pe 2026, Lecornu a respins ferm ideea. „Nu este momentul să schimbăm președintele”, a spus el, invocând instabilitatea globală și rolul diplomatic al Franței ca motive suplimentare pentru a menține stabilitatea la vârf.

Lecornu a confirmat că un nou proiect de lege bugetar va fi prezentat luni. „Nu va fi perfect”, a recunoscut. „Vor fi multe de discutat”. „Criza politică trebuie rezolvată, trebuie numit un guvern și trebuie deschisă o dezbatere reală în Parlament”, a îndemnat Lecornu.

În ceea ce privește reforma pensiilor, extrem de nepopulară, care a alimentat proteste de masă în ultimii ani, Lecornu a declarat că problema rămâne o „sursă de blocaj” în Parlament și că „trebuie găsită o modalitate” de a redeschide dezbaterea.

Cu toate acestea, suspendarea reformei ar fi costisitoare, a avertizat Lecornu. „Renunțarea la ea ar costa nu mai puțin de trei miliarde de euro până în 2027”.

În timpul scurtului său mandat, Lecornu s-a descris ca fiind „un călugăr-soldat” dedicat disciplinei și datoriei, mai degrabă decât ambiției. El a spus că a acceptat misiunea de 48 de ore a lui Macron „pentru a demonstra că nu urmărește postul de prim-ministru”. Întrebat dacă consideră misiunea sa un succes, Lecornu a făcut o pauză înainte de a admite: „Nu complet. Am încercat totul”.

Demisia sa de luni a pus capăt celui mai scurt mandat de prim-ministru din istoria modernă a Franței, care a durat doar 27 de zile.

Sursa: Rador Radio România