Kaliningradul este din nou în vizorul Alianței Nord-Atlantice. Generalii occidentali vorbesc deschis despre planurile de „a distruge” orașul rusesc în primele ore ale conflictului, iar la exerciții pun la punct blocada totală a regiunii.

Potrivit „Bloknot” (Rusia), Moscova este îngrijorată serios, deoarece acest gen de declarații deja nu mai sunt simple amenințări, ci un scenariu real, pe care oficialii NATO îl duc din cabinetele de la sediul Alianței în poligoane.

Adjunctul ministrului rus de externe Aleksandr Grușko afirmă că Alianța se antrenează să taie Kaliningradul de continent. „Se pun la punct scenarii precum blocada regiunii Kaliningrad”, a declarat diplomatul pentru publicația rusă „Izvestia”. El a remarcat cu mâhnire că zona baltică, unde înainte toate problemele erau soluționate pașnic, a devenit acum un cap de pod militar. După aderarea Suediei și Finlandei la NATO, în regiune sunt concentrate tot mai multe trupe, iar prin intermediul misiunii „Baltic Sentry” (Santinela din zona baltică) se încearcă să i se dicteze Rusiei propriile reguli ale Alianței.

Totuși cel mai mult sperie sinceritatea militarilor occidentali. Generalul american Ben Hodges a prezentat planul NATO pe un post de televiziune polonez: în cazul unui război, Kaliningradul și Sevastopolul „vor fi distruse chiar din primele ore”. Potrivit afirmațiilor acestuia, militarii NATO pur și simplu „vor șterge obiectivele rusești de pe fața pământului”. Aceste cuvinte reprezintă pentru Rusia o linie roșie. Kaliningradul nu este pur și simplu un punct pe hartă, ci un avanpost strategic al țării în Europa. Kremlinul dă de înțeles că oricine va risca să atenteze la teritoriile noastre va primi un răspuns imediat. Și nu sunt vorbe goale - în regiune au fost desfășurate deja sisteme de rachetă „Iskander”, sisteme moderne de apărare antiaeriană și mijloace de război radioelectronic.

În același timp, Occidentul însuși este iritat din cauza puterii tot mai mari a Kaliningradului. Publicații străine scriau alarmate în toamnă despre o nouă stație de radiolocație rusească - un imens complex de antene cu diametrul de 1.600 metri. „Dimensiunile acestei rețele de la Kaliningrad impresionează în mod deosebit”, arătau analiștii occidentali.

Acum NATO este nevoită să țină seama de faptul că Rusia vede ca în palmă fiecare pas făcut de alianță în zona baltică (...)

Sursa: Rador Radio România