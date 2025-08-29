Rusia a declarat vineri că propunerile occidentale referitoare la garanții de securitate pentru Ucraina ar crește riscul unui conflict între Moscova și Occident, prin transformarea Kievului într-un „agent provocator”, transmite Reuters.

Aliații europeni ai Kievului lucrează la un set de garanții pentru Ucraina ce ar putea fi parte a unei potențiale reglementări de pace și ar fi destinate să protejeze Kievul de un eventual atac din partea Rusiei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus joi că se așteaptă ca un cadru al garanțiilor de securitate să fie gata încă de săptămâna viitoare.

„Garanțiile de securitate trebuie să fie bazate pe ajungerea la o înțelegere comună care să ia în considerare interesele de securitate ale Rusiei”, a reiterat vineri purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova.

Actualele propuneri sunt „părtinitoare și sunt destinate în mod clar îngrădirii Rusiei”, a afirmat ea, într-un briefing de presă.

„Această linie (de politică) încalcă principiul securității indivizibile și acordă Kievului rolul unui agent provocator la granițele Rusiei, crescând riscul ca alianța (NATO) să devină implicată într-un conflict armat cu țara noastră”, a adăugat Zaharova.

Moscova a declarat anterior că nu agreează propunerile europene și nu va accepta niciun fel de prezență NATO pe teritoriul ucrainean.

Sursa: Agerpres