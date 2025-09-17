Se pare că acei maghiari din Voivodina care nu simpatizează nici cu liderul autocrat al Serbiei, Aleksandar Vučić, nici cu Guvernul Orbán, dar nici cu Asociația Maghiară din Voivodina (VMSZ), și-au luat destinul în propriile mâini în această vară.

Potrivit ziarului ungar independent 444.hu, Serbia se află în plină agitație de aproape un an: tragedia de la gara Novi Sad, soldată cu 16 morți, a scos la iveală efectele nocive ale corupției sistematice pentru o parte semnificativă a societății, iar de atunci se cere insistent eliminarea regimului Vučić. Autoritățile au încercat să înăbușe nemulțumirea cu promisiuni și amenințări, dar până acum fără succes. Președintele sârb, care i-a numit pe studenți fasciști, membri ai Ustașa (Organizația Revoluționară Croată) și agenți străini, se poate baza în continuare pe o singură persoană: Viktor Orbán, care, în conformitate cu propaganda regimului, a reiterat afirmația că studenții nu s-au răzvrătit singuri, scrie „Nepszava” (Ungaria).

VMSZ servește ambele puteri cu dăruire, în timp ce numărul maghiarilor din Voivodina a scăzut dramatic între 2011 și 2022, de la 254.000 la 184.000 - amintește ziarul, deși, desigur, nu este dovedit dacă această politică are un rol concret în această emigrare brutală. În orice caz, lumea maghiarilor de peste graniță care se încadrează în afara acestui spectru pare acum să se organizeze sub numele de Plenul Maghiar din Voivodina (VMP).

Președintele organizației este Zoltán Surányi, fost angajat al Televiziunii Voivodina, producător și editor. Vicepreședinții săi sunt Péter Cservenák, medic obstetrician, ginecolog, Erzsébet Csányi, profesor universitar, iar ceilalți membri ai Consiliului de Administrație sunt Attila Kapitány, profesor universitar și László Vanger, proiectant de sisteme de inteligență artificială.

Cel mai citit portal de știri online în limba maghiară din Voivodina, „Szabad Magyar Szó” („Cuvânt maghiar liber”) a citat anterior comunicatul VMP, conform căruia, în urma recrutării și a întâlnirilor și schimburilor de opinie anterioare, a devenit clar că o parte a maghiarilor din Voivodina își doresc să participe activ la valul de proteste care are loc în țară, nu doar individual, ci și într-o formă colectivă, organizațională și instituțională.

„VMP a fost înființat pentru a reprezenta această aspirație spiritual-morală și de concepție asupra lumii. Considerăm inacceptabilă distrugerea pe termen lung a valorilor și stabilității țării, punerea în pericol a drepturilor și integrității instituțiilor, comunităților profesionale și cetățenilor prin represiune de către putere, toate formele de expropriere dictatorială politică de partid, intimidarea, subjugarea violentă, toate formele de unanimitate, expansiunea societății clienteliste și deșertificarea economică și spirituală a Voivodinei. Arbitrarul politic de partid – cu ajutorul propagandei și al întunericului mediatic – construiește o pseudo-lume și folosește mijloace vulgare împotriva cărora rezistența este inevitabilă", se arată în comunicat.

Organizația solicită, printre altele, restabilirea statului de drept, dezvoltarea sustenabilă, libertatea presei și respectarea drepturilor muncii, drepturilor omului și ale minorităților naționale. Organizația subliniază, totodată, că scopul lor este reprezentarea efectivă și eficientă a intereselor maghiarilor din Voivodina, respectiv reprezentarea conceptului modern de identitate națională, a competenței profesionale și a unei societăți bazate pe cunoaștere, precum și eliberarea subvențiilor, surselor de licitație și a locurile de muncă de sub influența politică de partid.

Unul dintre vicepreședinții organizației, Péter Cservenák, medic obstetrician-ginecolog din Bačka Topola, este în prezent membru al Consiliului reprezentanților din Topola din partea Frontului Stângii Verzi, partid de opoziție. El a declarat că fost dezamăgit de VMSZ în 2011, când Consiliul Național Maghiar, dominat de partidul maghiar, l-a demis pe Csaba Pressburger, redactor-șef al ziarului Magyar Szó, una dintre cele mai importante organizații de presă de limbă maghiară din Voivodina. „Acest ziar a reușit să rămână independent chiar și în timpul lui Milošević, dar l-au desființat”, a amintit medicul, adăugând că de atunci nu a mai cumpărat ziarul Magyar Szó.

