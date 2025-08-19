Cele 10,9 miliarde de forinți cheltuite pentru programe festive de ziua națională a Ungariei reprezintă exact aceeași sumă cu cea cheltuită pentru creșterile salariale ale profesorilor în funcție de performanță în 2025, scrie „Népszava".

Societatea ungară este divizată în legătură cu seria de festivități care au loc în fiecare an pe 20 august pentru a marca aniversarea fondării statului, festivități care s-au extins astăzi pe mai multe zile. Cea mai controversată chestiune este spectacolul de artificii, considerat punctul culminant al evenimentelor organizate de „Ziua Sfântului Ștefan”, iar Guvernul a anunțat, ca de obicei, că acesta va fi din nou cel mai mare eveniment din Europa.

Conform planurilor, 46.000 de efecte pirotehnice vor fi declanșate de-a lungul unei porțiuni de 5 kilometri a malului Dunării, în timpul spectacolului de 30 de minute. 61% dintre oameni nu cred că este un lucru bun faptul că Ungaria sărbătorește înființarea statului cu un spectacol de artificii de mare amploare în fiecare an, iar puțin peste o treime (35%) sunt de acord cu acest spectacol zgomotos și spectaculos, potrivit unui sondaj reprezentativ realizat de Institutul Publicus pentru „Népszava”. Doar 4% dintre cei chestionați nu au dorit să-și exprime o opinie cu privire la această chestiune. Alegătorii partidelor aflate la guvernare sunt mult mai entuziasmați de acest spectacol decât media: 72% dintre ei sunt de acord cu spectacolul de artificii, în timp ce doar 17% dintre alegătorii opoziției (inclusiv 13% dintre alegătorii Partidului Tisza) și 31% dintre alegătorii nehotărâți consideră spectacolul pirotehnic un lucru bun.

Când au fost întrebați nu în termeni generali, ci mai degrabă dacă este corect să se organizeze spectacolul festiv de artificii și în acest an, puțin peste 39%, au răspuns afirmativ. În schimb, 57% se opun organizării atracției în 2025. 75% dintre alegătorii FIDESZ, 21% dintre cei din opoziție - inclusiv 16% ai Partidului Tisza - și 36% dintre cei nehotărâți susțin evenimentul. Deși considerațiile legate de mediu și protecția animalelor sunt ridicate permanent în rândul oponenților spectacolului de artificii, cea mai mare dispută apare de obicei legată de suma de bani publici cheltuiți în acest scop. Primarul general Gergely Karácsony, de exemplu, a numit spectacolul de artificii "o risipă de 45 de minute de fonduri publice și poluare a mediului", care, în opinia sa, va paraliza practic traficul nord-sud din Budapesta timp de o săptămână.

Anul acesta, compania Lounge Event Kft. al lui Gyula Balásy este responsabilă de organizarea seriei de programe de Ziua Sfântului Ștefan. Compania va cheltui 10,9 miliarde de forinți pentru evenimente și 3,6 miliarde de forinți pentru artificii. Conform sondajului realizat de Publicus, opt din zece persoane sunt de părere că artificiile costă prea mult, că miliardele cheltuite pentru acestea ar putea fi folosite în altă parte, și doar 18% cred contrariul, 2% "abținându-se". Chiar și o majoritate restrânsă a alegătorilor FIDESZ, 51%, gândesc similar. 93% dintre alegătorii opoziției și 84% dintre cei indeciși ar prefera ca aceste sume să fie cheltuite în altă parte.

Cele 10,9 miliarde de forinți cheltuite pentru programe reprezintă exact aceeași sumă cu cea cheltuită pentru creșterile salariale ale profesorilor în funcție de performanță în 2025. O majoritate de 59% dintre cei chestionați ar cheltui maxim o treime din această sumă de Ziua Sfântului Ștefan, iar 28% nu ar cheltui mai mult de două treimi. În această privință, alegătorii FIDESZ sunt cei mai indulgenți în ce privește cheltuielile, dar chiar și printre ei există o majoritate care ar cheltui mai puțin pentru acest eveniment.

Aproximativ jumătate dintre respondenți (48%) au declarat că au mers cândva să vadă spectacolul de artificii din Budapesta pe 20 august. Acest procent este de 74% în rândul locuitorilor capitalei, 46% în rândul locuitorilor altor orașe și 39% în rândul locuitorilor satelor. Anul acesta, 5% dintre oameni intenționează să urmărească personal „momentul culminant” al programelor festive, în timp ce alți 28% îl vor urmări la televizor sau pe internet. Șase din zece persoane au răspuns negativ la această întrebare, iar alți 5% nu sunt încă siguri dacă vor urmări focurile de artificii. Iar 23% dintre oameni vor participa la un eveniment pe 20 august în altă parte a țării.

Pâine și circ

Guvernul pune mult accent pe transformarea focurilor de artificii într-un eveniment de renume mondial. Lucrează în mod conștient pentru a transmite mesajul că acesta este un eveniment grandios și că totul este bine în țară. Desigur, nu acesta va decide rezultatul alegerilor, dar principiul pâinii și circului pentru popor funcționează, a declarat anterior pentru „Népszava” Andrea Virág, reprezentant al Institutului Republikon.

Sursa: Rador Radio România