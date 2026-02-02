Majoritatea alegătorilor partidelor aflate la guvernare ar dori să-l vadă pe Péter Szijjártó drept succesor al lui Viktor Orbán, dacă se pune serios problema succesorului premierului, potrivit unui sondaj efectuat la solicitarea ziarului „Népszava”.

În același timp ce ministrul construcțiilor și transporturilor, János Lázár, se află, pe locul al doilea, potrivit unei cercetări recente realizate de Institutul Publicus. Din sondajul reprezentativ, plecarea lui Viktor Orbán nu ar reconfigura semnificativ echilibrul puterii politice; peste 90% dintre simpatizanții FiDeSz ar vota pentru partid chiar dacă Viktor Orban nu ar fi candidatul la funcția de prim-ministru.

Premierul a vorbit despre propriul său succesor de mai multe ori de vara trecută. Într-un interviu, el i-a descris mai întâi pe Judit Varga, care s-a retras din viața publică din cauza scandalului grațierii, ca având „abilitățile unui premier". Mai târziu, la festivalul organizat de Mathias Corvinus Collegium (MCC), la Esztergom, i-a menționat pe Péter Szijjártó și János Lázár ca posibili candidați. La reuniunea Cercului Civic Digital (DPK) din decembrie, Viktor Orbán a declarat că, deși se află în perioada de glorie, FiDeSz este o comunitate care „poate oricând să prezinte cel mai potrivit lider". „Dacă vrem o guvernare fiabilă, lentă și calmă, atunci îi vom cere lui János Áder să preia funcția de premier. (...) Dar dacă ne-am săturat de asta și vrem ceva aventuros sau nou, atunci îl vom ruga pe János Lázár. Și dacă credem că cel mai important lucru este ca finanțele noastre să fie în ordine, atunci îl vom ruga pe Mihály Varga să plece de la banca națională”, a spus Viktor Orbán.

În orice caz și tabăra partidelor de guvernământ are o opinie despre cine ar putea prelua ștafeta de la Viktor Orbán – dacă acest lucru se va întâmpla vreodată; dintre numele propuse până acum, 39% îl consideră pe Péter Szijjártó cel mai potrivit pentru funcția de premier, în timp ce János Lázár îl urmează pe ministrul de externe cu doar 12 la sută. Directorul executiv al Institutului Publicus, András Pulai, a declarat pentru ziarul „Népszava": este remarcabil faptul că Lázár a ajuns într-o poziție slabă față de Szijjártó chiar și în rândul susținătorilor FiDeSz, în pofida faptului că Orbán l-a promovat spectaculos în campania sa.

La nivelul întregii populații – și nu doar în cea a FiDeSz – el are șanse și mai mici: ministrul transporturilor se află abia pe locul patru în clasamentul adecvării. În acest cerc, în frunrea competiției se află Péter Szijjártó, în timp ce guvernatorul Băncii Centrale, Mihály Varga, și varianta de răspuns „altcineva” sunt, de asemenea, în fața ministrului transporturilor. (președintele Partidului Tisza, Péter Magyar, a scris recent că l-ar nominaliza pe János Lázár în locul lui Viktor Orbán în fruntea unei eventuale coalții formate din FiDeSz- Mișcarea Patria Noastră (Mi Hazánk Mozgalom- n.red.)

Deși probabilitatea revenirii lui János Áder nu are o realitate serioasă, și fostul șef de stat a reușit să urce în clasament pe locul trei în rândul susținătorilor FiDeSz, cu 8%. Mihály Varga este susținut de 7% dintre susținătorii partidelor de guvernământ ca lider al FiDeSz, în timp ce Judit Varga se află pe ultimul loc. În pofida faptului că Viktor Orbán i-a lăudat abilitățile – și chiar a promis recent revenirea sa – doar 4% dintre alegătorii FiDeSz îl consideră pe fostul ministru al Justiției potrivit.

Orbán a fost întrebat ultima dată la o conferință de presă de sfârșit de an dacă va fi din nou candidatul FiDeSz la funcția de premier. Prim-ministrul a precizat atunci că, deși partidul caută un succesor, în prezent nu există un candidat mai potrivit decât el. În schimb, datele recente ale Insitutului Publicus arată că 55% din populația totală consideră că Viktor Orbán este „obosit” și nu mai este potrivit să conducă țara. Aceasta este și opinia a 4% dintre alegătorii FiDeSz, deși 94% dintre ei îl susțin în continuare și nu consideră că este oportună ideea de succesor.

Însă, la întrebarea, ce s-ar întâmpla dacă candidatul FiDeSz la funcția de premier ar fi altcineva decât Viktor Orbán, doar 2% dintre alegătorii partidelor aflate la guvernare au spus că ar fi indeciși, și numai 1% au spus că ar vota pentru un alt partid.

Conform Publicus, retagerea lui Viktor Orbán nu ar schimba semnificativ echilibrul puterii. Interesant este că 4% dintre respondenții din mediul non-guvernamental ar vota pentru FiDeSz dacă Orbán ar fi înlocuit. Cât despre Mișcarea Patria Noastră: 11% dintre susținătorii partidului au declarat că ar vota pentru FiDeSz dacă altcineva ar fi nominalizat în locul lui Viktor Orbán. Schimbarea în direcția opusă este mult mai mică: în acest caz, doar o parte foarte mică dintre susținătorii FiDeSz, 2%, ar trece la partidul Patria Noastră.

András Pulai a subliniat că într-o situație critică, în care este vorba despre desemnarea unui candidat-succesor, precum și despre partide, acest raport ar arăta probabil diferit.