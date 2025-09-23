Conform unui sondaj realizat de Centrul de Cercetare 21, chiar și o treime dintre alegătorii FIDESZ își doresc o dezbatere. Între timp, peste 43.000 de persoane au semnat o petiție prin care cer ca Orbán să participe la această dezbatere publică.

Majoritatea societății ungare susține organizarea unei dezbateri electorale între candidații la funcția de premier, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Cercetare 21 la sfârșitul lunii august, la solicitarea platformei aHang.hu, scrie „Népszava” (Ungaria). Conform rezultatelor sondajului, 56% din populația totală ar dori o dezbatere între Viktor Orbán și Péter Magyar, doar 23% o resping, iar 21% sunt indeciși în această privință.

După cum a relatat și ziarul „Népszava”, campania platformei aHang.hu a fost lansată pe 15 septembrie, cerând organizarea unei dezbateri publice între Viktor Orbán și Péter Magyar, înainte de alegerile parlamentare din 2026. Premierul Ungariei, Viktor Orbán, nu s-a confruntat cu contracandidații săi într-o dezbatere publică de 236 de luni, aproape 20 de ani. Numărul susținătorilor crește pe zi ce trece, iar petiția a fost deja semnată de peste 43.000 de persoane până la publicarea acestui articol.

Sondajul de opinie publică realizat de Centrul de Cercetare 21 arată că 86% dintre alegătorii Partidului Tisza, aproape 70% dintre susținătorii altor partide și peste 35% dintre cei indeciși solicită o dezbatere.

Deși există o majoritate în rândul susținătorilor FIDESZ care resping dezbaterea publică (49%), fiecare al treilea alegător al partidelor aflate la guvernare ar dori în mod expres o confruntare între Viktor Orbán și Péter Magyar.

Datele pe grupe de vârstă sunt, de asemenea, demne de remarcat. 71% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani și 72% dintre cei cu vârste cuprinse între 30 și 39 de ani susțin dezbaterea, respectiv tocmai generațiile mai tinere, care aproape niciodată nu au văzut așa ceva în Ungaria. Sprijinul pentru dezbatere este mai scăzut în rândul persoanelor de vârstă mijlocie, dar chiar și în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 40 și 49 de ani, aproape fiecare a doua persoană, iar peste jumătate dintre cei cu vârste cuprinse între 50 și 64 ar dori organizarea acestei dezbateri electorale.

Conform rezultatelor sondajului, bărbații au o nevoie mai mare de dezbatere decât femeile, iar cu cât nivelul de educație al unei persoane este mai ridicat, cu atât și-ar dori mai mult ca aceasta să aibă loc. Printre tipurile de așezări, sprijinul este excepțional de mare în Budapesta, de 73%, dar există o nevoie semnificativă de dezbatere și în orașele și satele mai mici - majoritatea oamenilor care locuiesc în sate și orașe (56%) susțin dezbaterea.

Sursa: Rador Radio România