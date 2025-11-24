Când o rachetă rusească a explodat pe o stradă din Ucraina, în aprilie, Maksim a spart cu piciorul geamul unui autobuz, în timp ce mama lui îl implora să fugă și să o lase în urmă, relatează „CBS News” (SUA).

Ieșiseră împreună în duminica de Florii, în orașul Sumî, la aproximativ 20 de mile de granița cu Rusia, pentru ca Maksim, acum în vârstă de 14 ani, să își cumpere o ținută nouă pentru fotografiile de la școală. Astăzi, el și mama sa, Natalia Tenițka, se numără printre cei 25 de pasageri care au supraviețuit atacului. Explozia și schijele au ucis 35 de civili aflați în autobuz sau în apropiere.

„Ei ucid civili. Este eliminarea națiunii ucrainene”, spune Tenițka în ucraineană. „Pur și simplu șterg orașele noastre de pe fața pământului”.

Călătoria mortală

Autobuzul în care se aflau Maksim și mama lui, în duminica de Florii, circula pe Ruta 62, ducând oameni spre o universitate, mall și aeroport. Prețul călătoriei: 20 de cenți. Autobuzul era aglomerat pe 13 aprilie, când două rachete balistice rusești au tăiat cerul. Fiecare focoș conținea 1.000 de livre (aprox. 450 kg) de explozibili puternici. Una a distrus un centru de conferințe de la Universitatea de Stat din Sumî. Cealaltă a explodat pe Strada Petru și Pavel exact când autobuzul se apropia.

„S-a întunecat înăuntru. Mi-au început să-mi țiuie urechile”, povestește Tenițka. „Oamenii strigau să fie deschise ușile.”

Tetiana Pohorelova era și ea în autobuz, împreună cu fiica sa, Lisa, acum în vârstă de 3 ani. Mergeau să își viziteze bunicii.

„Primul lucru la care m-am gândit a fost că pot să-mi simt corpul”, spune Pohorelova în ucraineană. „Lisa plângea și țipa. Și m-am gândit: «OK, simt totul, Lisa țipă, suntem în viață».”

Pohorelova își amintește mirosul de fum și funingine, trupurile căzute la pământ. Ea și fiica ei erau acoperite de sânge.

Focosul a explodat în fața autobuzului, astfel că pasagerii din partea din față au devenit un scut uman pentru cei din spate. Mulți alți oameni aflați pe stradă au fost secerați. Pianista Olena Kohut, 47 de ani, a fost lovită de șrapnel. Într-un video se vede cum se clatină, se prăbușește și moare din cauza rănilor.

Procurorul Vitalii Dovhal a ajuns la locul atacului imediat după explozie.

„Era numai noroi, praf, sânge, țipete și cadavre”, spune Dovhal în ucraineană.

Printre cele 35 de victime se aflau doi copii. Atacul a rănit 145 de persoane.

Investigarea crimelor de război din Ucraina

Dovhal consideră atacul asupra autobuzului o crimă de război, una dintre multele comise de la invazia Rusiei din 24 februarie 2022.

„Este de neconceput să folosești astfel de arme de mare precizie și putere în centrul unui oraș”, afirmă el.

Atacarea civililor este considerată crimă de război internațională din 1949. La începutul toamnei, în Ucraina erau deschise 178.391 de investigații privind crime de război, anunță procurorul general ucrainean. Case, școli și spitale au fost bombardate. Mai devreme anul acesta, președintele Volodimir Zelenski a arătat reporterilor de la 60 Minutes un loc de joacă unde nouă copii au fost uciși.

Ucraina acuză, de asemenea, forțele ruse că vizează biserici, biblioteci și muzee.

Beth Van Schaack, care a coordonat sprijinul SUA pentru anchetele Ucrainei în perioada în care a fost ambasador-at-large pentru justiție penală internațională, descrie atacurile ruse drept „sistematice”.

„Atacurile au loc în orașe și sate unde nu există ținte militare vizibile. Par calculate pentru a provoca maximă distrugere și pentru a teroriza populația civilă”, spune Van Schaack. „Este o încercare de subjugare și intimidare a comunității, pentru a forța țara să capituleze”.

În 2023, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin, acuzându-l de crime legate de deportarea copiilor ucraineni.

„Copiii sunt răpiți”, spune Van Schaack. „Sunt supuși rusificării, instruirii militare, forțați să-și nege originile ucrainene. Mulți sunt apoi dați spre adopție sau trimiși în centre de plasament din Rusia”.

Poate obține Ucraina dreptate?

Putin și aliații săi, protejați în Rusia, sunt puțin probabil să fie aduși în fața justiției. Însă Ucraina desfășoară procese. Au existat 211 condamnări, deși aproape toți inculpații sunt fugari.

Dovhal rămâne răbdător. Arată pentru 60 Minutes depozitele unde sunt păstrate dovezi pentru procese viitoare – drone prăbușite, resturi de rachete.

„Pe fiecare componentă găsim un număr de serie. Identificăm piesa, locul în care a fost fabricată și data asamblării rachetei”, spune procurorul.

Serviciile secrete ucrainene au identificat unitățile ruse implicate în atacul de Florii din Sumî. Dovhal este convins că făptașii vor fi pedepsiți.

Rusia a susținut că țintea ofițeri aflați la o ceremonie de premiere în centrul de conferințe, în timpul atacului. Dar Dovhal spune că niciun militar nu a fost lovit.

Mamele vor dreptate

Pohorelova, la câteva luni după ce a supraviețuit atacului împreună cu fiica sa, speră ca Rusia să răspundă pentru ceea ce a făcut.

„Nu le doresc moartea acelor oameni. Vreau doar să știe cum e să trăiești cu frică. Îmi doresc ca Ucraina să vadă sfârșitul războiului”, spune ea. „Și vreau ca oamenii să poată trăi în casele lor. Asta este tot”.

Reportajul a fost realizat de Scott Pelley, Nicole Young, Aliza Chasan și Kristin Steve