Fascinat de Hitler și Mussolini, un adolescent de 17 ani a fost arestat în timp ce încerca să intre într-o moschee la Glasgow, scrie „Le Figaro” (Franța).

Un adolescent britanic de 17 ani, fascinat de Hitler, a fost condamnat joi la zece ani de închisoare pentru că a încercat să atace o moschee din Glasgow, Scoția, în luna ianuarie.

Tânărul, a cărui identitate nu poate fi dezvăluită deoarece este minor, intenționa să dea foc locului de rugăciune, acțiune pentru care avea un plan pe telefon. În prealabil, el obținuse prietenia imamului moscheii.

Adolescentul a fost arestat de poliție în timp ce încerca să pătrundă în clădire cu un rucsac de tip militar, care conținea o armă cu aer comprimat, muniție, bile, cartușe de gaz și bombe aerosol. Potrivit acuzației, era „pe punctul de a trece la acțiune”.

Tânărul a pledat vinovat pentru două capete de acuzare de terorism. Autoritățile susțin că s-a radicalizat online. După ispășirea pedepsei, va fi supus unui control judiciar timp de 8 ani.

La domiciliul său, poliția a găsit un exemplar din cartea „Mein Kampf” al lui Adolf Hitler, un exemplar al Coranului, arme airsoft, cuțite, măști, precum și instrucțiuni și ingrediente pentru fabricarea de explozivi. Telefonul său conținea o listă cu persoane care i-au inspirat convingerile politice, inclusiv Hitler, Benito Mussolini și extremistul de dreapta Anders Behring Breivik.

„Acest plan odioasă de a ataca membri ai comunității locale a fost pregătit și motivat de ură rasială și religioasă”, a declarat procurorul adjunct Sineidin Corrins. El a adăugat că adolescentul „nu doar că avea convingeri neonaziste, dar era pe punctul de a le pune în practică”.