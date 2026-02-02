Premierul britanic Keir Starmer a declarat că guvernul său va lua în considerare cererea de aderare la un al doilea posibil fond al Uniunii Europene pentru proiecte de apărare în valoare de mai multe miliarde de euro, potrivit „Reuters”.

Miniștrii cabinetului britanic se pregătesc pentru discuții cu omologii lor din UE, săptămâna aceasta.

Comisia Europeană are în vedere lansarea unei a doua etape a schemei sale de împrumuturi SAFE, pe fondul încercărilor Europei de a-și consolida apărarea din cauza temerilor privind o potențială agresiune a Rusiei și a îndoielilor cu privire la angajamentele de securitate ale SUA față de Europa sub președintele Donald Trump. O tentativă britanică de a se alătura fondului SAFE inițial în valoare de 150 de miliarde de euro a eșuat în luna noiembrie, după ce guvernul lui Starmer a refuzat să plătească o contribuție financiară pentru aderare, rezultatul reprezentând un regres pentru o posibilă resetare a relațiilor post-Brexit.

Întrebat dacă Marea Britanie ar încerca să se alăture unei noi versiuni a SAFE, Keir Starmer a spus că Europa trebuie să facă mai mult pentru a se reînarma. „Acest lucru ar trebui să ne oblige să analizăm scheme precum SAFE și altele pentru a vedea dacă există o modalitate prin care putem colabora mai strâns”, le-a declarat el reporterilor, în drum spre China, săptămâna trecută. „Fie că este vorba de SAFE sau de alte inițiative, este logic ca Europa, în sensul cel mai larg al cuvântului - adică UE plus alte țări europene - să colaboreze mai strâns”.

Comisarul Uniunii Europene pentru Comerț, Maros Sefcovic, și alți oficiali ai UE urmează să se prezinte la Londra pentru discuții săptămâna viitoare. Keir Starmer a încercat să colaboreze mai strâns cu UE și să elimine unele bariere comerciale post-Brexit, spre deosebire de relațiile tensionate dintre guvernele conservatoare anterioare și UE, în timp ce acestea negociau ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar, care a fost finalizată în 2020. De asemenea, el a jucat un rol principal în coordonarea sprijinului european pentru Ucraina. În cadrul schemei SAFE, UE a împrumutat în comun bani de pe piețele financiare pentru a-i redistribui țărilor membre ale blocului pentru proiecte de apărare.

Întrebat despre criticile recente ale lui Nigel Farage, al cărui partid Reform UK este lider în sondaje, care a declarat că guvernul laburist de guvernământ se apropie prea mult de UE, premierul Starmer a spus că activistul pro-Brexit a indus în eroare publicul în mod repetat. „Nu aș asculta prea mult ce are de spus Nigel Farage despre asta”, a spus Keir Starmer.

Sursa: Rador Radio România