Keir Starmer a dat asigurări că discuțiile pentru un posibil armistițiu în Ucraina progresează „într-o direcție pozitivă” și că Marea Britanie este pregătită să colaboreze cu UE pentru a oferi sprijin financiar Ucrainei, scrie „La Razon” (Spania).

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a asigurat marți celelalte țări aliate din Coaliția Voluntarilor că discuțiile pentru un posibil armistițiu în Ucraina progresează „într-o direcție pozitivă”, potrivit declarațiilor prezentate de presa britanică. „Cred că ne îndreptăm într-o direcție pozitivă, iar indiciile actuale sugerează că, în mare măsură, cea mai mare parte a textului, așa cum indică Zelenski, poate fi acceptată”, a declarat el la începutul teleconferinței grupului, conform înregistrărilor de la întâlnire difuzate de BBC.

Starmer a subliniat în fața aliaților săi importanța susținerii valorilor fundamentale pe care a fost fondată coaliția în urmă cu nouă luni: apărarea suveranității Ucrainei, asigurarea faptului că problemele legate de Ucraina și viitorul acesteia sunt decise de Kiev și protejarea „garanțiilor reale” că Rusia nu va mai ataca țara în viitor. În acest sens, premierul britanic a afirmat că „forța multinațională” planificată de Coaliția Voluntarilor în Ucraina, odată ce ostilitățile vor înceta, va fi o „parte vitală” a viitorului țării, îndemnând totodată la continuarea eforturilor în prezent.

Starmer le-a cerut celorlalți lideri ai coaliției prezenți la apel să își consolideze „angajamentele naționale” de a prezenta cele mai puternice planuri posibile și de a menține presiunea asupra Rusiei, cu un „embargo total” asupra energiei rusești. „În timp ce ne străduim pentru un armistițiu și o pace dreaptă și durabilă, nu trebuie să pierdem din vedere că trebuie să sprijinim Ucraina acum. Este o greșeală, în opinia mea, să lăsăm garda jos și să ne concentrăm doar pe viitor”, a spus el.

În acest sens, el a declarat că Marea Britanie este pregătită să colaboreze cu Uniunea Europeană pentru a oferi sprijin financiar Ucrainei „pe baza valorii activelor rusești înghețate” și a anunțat că va livra mai multe rachete de apărare Kievului săptămâna viitoare.

Prim-ministrul britanic a mai spus că s-au înregistrat „progrese semnificative” în cadrul discuțiilor recente de la Geneva, Elveția, privind Ucraina, progrese pe care le-a descris ca fiind o oportunitate de a se asigura că proiectul de plan reflectă pe deplin interesele Ucrainei și pune bazele unei păci durabile.

În schimb, liderul britanic a menționat că Kievul a propus „câteva modificări constructive” la text, cu sprijinul consilierilor europeni pe probleme de securitate națională.

Starmer a prezidat întâlnirea virtuală de marți cu ceilalți lideri aliați ai Coaliției Voluntarilor, alături de președintele francez Emmanuel Macron, și a participat la aceasta dintr-una dintre camerele reședinței sale oficiale din Downing Street nr. 10, însoțit de miniștrii britanici de Externe, Yvette Cooper și, respectiv, John Healey.

