Regatul Unit și Norvegia au semnat un pact de apărare care le va permite să opereze o flotă comună pentru a vâna submarine rusești în Atlanticul de Nord.

Acordul este conceput pentru a proteja cablurile submarine - despre care oficialii britanici spun că sunt din ce în ce mai amenințate de Moscova - având în vedere o creștere de 30% a numărului de nave rusești observate în apele britanice în ultimii doi ani, potrivit Ministerului britanic al Apărării, relatează BBC.

În baza acordului, marinele celor două state membre NATO vor opera o flotă de fregate de tip 26 construite în Marea Britanie.

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a calificat acordul drept "istoric", spunând că acesta consolidează capacitatea Regatului Unit de a-și proteja infrastructura critică.

Keir Starmer și omologul său norvegian, Jonas Støre, s-au întâlnit joi, în nordul Scoției, cu echipajele de patrulare maritimă care au urmărit navele rusești, inclusiv nava spion Yantar, acuzată recent că a folosit lasere pentru a-i perturba pe piloții RAF.



Rusia descrie Yantar ca fiind o navă de cercetare oceanică. Națiunile occidentale au urmărit-o adesea în apele europene și suspectează că o parte a misiunii sale a fost cartografierea cablurilor submarine.

Marea Britanie se bazează în mare măsură pe rețeaua sa de cabluri submarine pentru traficul de date. Există, de asemenea, conducte vitale de petrol și gaze care leagă Marea Britanie de vecinii săi de la Marea Nordului, cum ar fi Norvegia.

Acordul Lunna House - numit după baza din Insulele Shetland folosită de rezistența norvegiană în timpul celui de-al Doilea Război Mondial - e parte a unui alt acord - în valoare de 10 miliarde de lire sterline - semnat de cele două state în septembrie.



Ministrul norvegian al Apărării, Tore O'Sandvik, care a semnat acordul cu secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că cele două țări se vor "apăra împreună".



Cel puțin 13 nave antisubmarin din Marea Britanie și Norvegia vor opera în comun în nordul Europei.

Navele de război vor monitoriza mișcările navale rusești în apele dintre Groenlanda, Islanda și Marea Britanie, apărând cablurile și conductele de pe fundul mării, esențiale pentru rețelele britanice de comunicații, electricitate și gaze.



Londra și aliații săi din NATO sunt din ce în ce mai îngrijorați de riscul pe care Moscova îl reprezintă pentru cablurile și conductele subacvatice, pe fondul tensiunilor sporite în urma invaziei Ucrainei.

Ministerul britanic Apărării a fost criticat de o comisie parlamentară pentru că se bazează prea mult pe resursele de apărare ale SUA și pentru că nu este pregătit să apere Regatul Unit și teritoriile sale de peste mări de atacuri militare.

Atacurile asupra infrastructurii submarine ar putea provoca "perturbări catastrofale" sistemelor financiare și de comunicații pe care se bazează britanicii, a avertizat Comitetul pentru Strategia Națională de Securitate într-un raport din septembrie.



