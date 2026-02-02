Fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a îndemnat luni Europa să depășească „vechile diviziuni” pentru a deveni o „adevărată putere”, transmite AFP.

„Printre toți cei prinși în prezent în focul încrucișat dintre Statele Unite și China, doar europenii au posibilitatea de a deveni ei înșiși o adevărată putere”, a spus Draghi, într-un discurs susținut la o universitate din Leuven, pledând pentru o federație europeană în materie de apărare, politică externă și fiscalitate. „Prin urmare, trebuie să decidem: vrem să rămânem doar o piață mare, supusă priorităților altora? Sau vrem să facem pașii necesari pentru a deveni o putere?”, a apreciat fostul șef al BCE și fost prim-ministru italian.

Mario Draghi, care în 2024 a publicat un raport despre viitorul Uniunii Europene, va fi invitatul de onoare al unui summit al șefilor de stat și de guvern din UE dedicat competitivității, care va avea loc pe 12 februarie, la castelul Alden Biesen, în Belgia.

„Individual, majoritatea statelor europene nici măcar nu sunt puteri de mijloc”, a insistat luni Draghi, la primirea unui doctorat onorific din partea Universității Catolice din Leuven. „În materie de apărare, politică industrială sau afaceri externe, suntem tratați ca o colecție disparată de state de dimensiuni medii, care pot fi divizate și tratate în consecință”, a deplâns italianul.

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, Statele Unite au „indicat clar, pentru prima dată, că fragmentarea politică europeană servește intereselor sale”. În plus, „ne confruntăm cu o Chină care controlează verigile esențiale din lanțurile de aprovizionare globale și este gata să profite de acest avantaj”, a continuat Draghi.

Fără o schimbare decisivă, „Europa riscă să devină subordonată, divizată și dezindustrializată. Iar o Europă care nu își poate apăra interesele nu își va păstra valorile mult timp”, a avertizat fostul șef al BCE.

În luna septembrie 2023, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a cerut lui Mario Draghi, care în trecut a ocupat și postul de președinte al Băncii Centrale Europene, să vină cu propuneri prin care să poată fi revitalizată economia UE, în contextul concurenței venite din partea Chinei și SUA.

În raportul său, publicat în 2024, Mario Draghi a apreciat că Europa trebuie să coboare prețurile la energie, să dezvolte piețele de capital și să aibă politici industriale și comerciale mai solide pentru a fi competitivă. De asemenea, companiile europene trebuie să își majoreze cheltuielie pentru cercetare și inovare, care sunt în prezent la jumătate față de cheltuielile firmelor americane, a mai spus Draghi. Investițiile publice în cercetare și inovare sunt undeva între 0,7 și 0,8% din PIB pe ambele maluri ale Atlanticului, însă cheltuielile UE sunt împărțite între 27 de țări membre fără coordonare sau prioritizare.

Sursa: Agerpres