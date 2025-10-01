Ucraina și-a făcut temele în ce privește minoritățile naționale, astfel că acum poate fi deschis primul cluster de negocieri pentru aderarea la UE - a anunțat, luni seară, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, la Ujhorod.

„Am dorit să mă întâlnesc, în Transcarpatia, cu reprezentanții minorităților naționale. Am vizitat două școli - una cu predare în limba maghiară și alta în limba slovacă. Trebuie să spun că tratați cu foarte multă seriozitate procesul educațional al minorităților naționale. Trebuie să spun că Ucraina și-a făcut temele și sper foarte mult că, în curând, vom putea deschide negocierile privind primul cluster și vom primi undă verde în acest sens din partea Consiliului European” a declarat Kos, citată de „Ukrinform” (Ucraina).

Potrivit comisarului, aceste aspecte fac parte din primul cluster de negocieri pentru aderarea la UE. Totodată, aspectele respective fac parte și din ultimul cluster, cu care se încheie procesul de negociere. „Ucraina trebuie să implementeze un plan de acțiuni relevant, care vizează minoritățile naționale, iar noi, din partea noastră, suntem pregătiți să ajutăm Ucraina în acest sens. Este o parte foarte importantă a parcursului de aderare la UE și trebuie spus că negocierile de aderare la UE reprezintă cea mai bună oportunitate pentru a rezolva toate problemele legate de minoritățile naționale”, a adăugat oficialul european.

Pe agenda vizitei de lucru în Transcarpatia a comisarului european pentru extindere, Marta Kos, și a ambasadoarei UE în Ucraina, Katarína Mathernová, se află chestiuni ce țin de implementarea prevederilor legislative privind comunitățile/minoritățile naționale, dezvoltarea infrastructurii internaționale de transport și logistică, precum și alte aspecte importante pentru finalizarea procesului de aderare a Ucrainei la UE, unde componenta regională are o importanță crucială - a transmis și Viktor Mikita, adjunctul șefului Biroului Președintelui de la Kiev. „Există o sarcină clară din partea șefului statului. Scopul în această etapă este deschiderea primului cluster de negocieri între UE și Ucraina”, a subliniat acesta.

După cum a comunicat Ukrinform anterior, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a început, luni, o vizită de câteva zile în Ucraina. La Ujhorod, în regiunea Transcarpatia, aceasta a vizitat împreună cu echipa sa Liceul „Dayka Gábor” cu predare în limba maghiară și Liceul Nr. 4 din Ujhorod, unde predarea se face în limba slovacă. Scopul vizitei a fost să observe cum este organizat procesul educațional, cum învață copiii limbile și cum coexistă diferitele culturi în aceste instituții.

Anterior, Taras Kacika, vicepremierul Ucrainei pentru integrare europeană și euroatlantică, a declarat că, la sfârșitul lunii septembrie, Kievul va finaliza ultima etapă a așa-numitei proceduri de screening în cadrul negocierilor de aderare la UE și trece la etapa definirii criteriilor pentru fiecare dintre capitolele de negociere.

Sursa: Rador Radio România