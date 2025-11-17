Președintele italian a vorbit duminică la Bundestag, sediul Parlamentului german din Berlin. Atmosfera era solemnă, muzica era emoționantă, iar cele cinci cruci negre din fundal simbolizau Ziua de Doliu Național, notează „Il Corriere della Sera”.

Sergio Mattarella, invitat de președintele german Steinmeier să se adreseze Bundestagului, a ținut un discurs istoric, puternic și captivant, încununat de un cor feminin care a cântat „Oda bucuriei” și de aplauzele susținute ale Parlamentului.

„Am intrat în era atomică”, avertizează președintele italian la Berlin. Trebuie să deschidem ochii, să înțelegem că „un singur gest poate șterge un oraș și inocența însăși a lumii”. Mattarella îi acuză pe acei lideri și țări care folosesc opresiunea ca logică de guvernare și acuză: „La orizont apar noi «Dr. Love», care ne cer să «iubim bomba»”. Și aceasta nu este o afirmație generică, nu, pentru că Mattarella îi critică indirect pe Trump, Netanyahu și Putin: „Tratatul din 1997 care interzice testele nucleare nu a fost încă ratificat de China, India, Pakistan, Coreea de Nord, Israel, Iran, Egipt și Statele Unite, în timp ce Rusia și-a retras propriul Tratat în 2023”.

Există riscul ca lumea să alunece spre prăpastia, anunțată de Mattarella cu luni în urmă: „Începem să ne temem că intrăm pe căi riscante, că suntem pe cale să deschidem un fel de nouă cutie a Pandorei”.

Lui Putin, pe care nu îl numește, președintele îi amintește că „războiul de agresiune este o crimă” și în acest sens îl citează pe Robert Jackson, procuror la Tribunalul de la Nürnberg, care a spus că atacarea militară a unei alte țări nu ar trebui să ducă la glorie, ci „la o celulă de închisoare”.

Șeful statului reamintește că, potrivit Națiunilor Unite, „peste 90% dintre victimele conflictelor sunt civili” și cere ca această oroare să nu rămână „ignorată și nepedepsită”. Mattarella condamnă totalitarismul, îndemnând la cea mai dură judecată posibilă a celor care poartă războaie sfidând dreptul internațional și Convențiile de la Geneva, care prevăd că „populația civilă trebuie protejată în orice circumstanțe”. Nu este cazul; oroarea este sub ochii noștri, în fiecare zi. Motiv pentru care Mattarella afirmă că nimic „nu poate justifica nejustificabilul, bombardarea zonelor populate, utilizarea cinică a foametei împotriva populațiilor, violența sexuală”.

De la cel de-al Doilea Război Mondial, observă președintele, chipul războiului nu mai este doar cel al soldatului, ci „devine și cel a copilului, al mamei, al bătrânului lipsit de apărare”. Se întâmplă în Gaza și se întâmplă în Ucraina, scenarii care au văzut „aplicarea sistematică a practicii josnice a represaliilor împotriva celor nevinovați”, deoarece scopul este „războiul total”, care nu se mulțumește cu înfrângerea inamicului, ci cere „anihilarea acestuia”. Într-o „creștere exponențială a cruzimii”.

Președintele Italiei, aflat în a doua și ultima sa zi în Germania, a sosit la ceremonie însoțit de Steinmeier, cancelarul Friedrich Merz și președinta Bundestagului, Julia Klockner.

Sursa: Rador Radio România