„Afirmăm clar că nu intenționăm să abandonăm Ucraina în cea mai delicată etapă din ultimii ani”, a declarat premierul italian, Giorgia Meloni, în discursul său adresat Camerei Deputaților înaintea Consiliului UE, relatează „Il Messaggero” (Italia).

Este important „să menținem presiunea asupra Rusiei”, care, contrar afirmațiilor propagandistice, „s-a împotmolit într-un război brutal de poziție cu prețul unor sacrificii enorme. Această dificultate este singurul lucru care poate forța Moscova să ajungă la un acord”, a declarat prim-ministrul Giorgia Meloni la Camera Deputaților.

„Luni, la summitul de la Berlin cu Zelenski, mai mulți colegi europeni și negociatori americani”, a existat „o atmosferă constructivă și unită care merită evidențiată. Declarația finală a liderilor europeni reiterează toate prioritățile pe care Italia le- a susținut în aceste luni dificile, pe care le-am reiterat și eu lui Zelenski în timpul vizitei sale la Roma”, a declarat prim-ministrul Giorgia Meloni în discursul său adresat Camerei Deputaților înainte de Consiliul UE, subliniind că printre „factorii fundamentali” care au ieșit la iveală în urma summitului, s-a numărat „legătura strânsă dintre Europa și Statele Unite, care nu sunt concurente în această chestiune, ci împărtășesc același obiectiv și aceeași perspectivă, care nu pot fi complet suprapuse din cauza pozițiilor lor geografice diferite”.

În ceea ce privește garanțiile de securitate pentru Ucraina, există, printre altele, „posibilitatea desfășurării unei forțe multinaționale ucrainene conduse de cei dispuși, cu participarea voluntară a țărilor: profit de această ocazie pentru a repeta că Italia nu intenționează să trimită soldați în Ucraina”, a declarat prim-ministrul Giorgia Meloni în comunicările sale către Cameră înainte de Consiliul UE.

„Procesul de negociere se află într-o etapă în care se consolidează un pachet elaborat pe trei niveluri paralele. Aceasta este în mod clar o negociere extrem de complexă, iar finalizarea acesteia trebuie să depindă de disponibilitatea Rusiei de a contribui la procesul de negociere într-un mod echitabil, credibil și constructiv. Din păcate, până în prezent, totul pare să indice că această disponibilitate nu s-a maturizat încă. Bombardamentele în curs din Ucraina demonstrează acest lucru”, a declarat prim-ministrul Giorgia Meloni în Camera Deputaților în discursul său dinaintea Consiliului European din 18 și 19 decembrie.

Problema teritorială este „cel mai dificil obstacol de depășit în negocieri. Ar trebui să recunoaștem cu toții buna-credință” a lui Volodimir Zelenski, „care a mers până acolo încât a propus un referendum”, o propunere „respinsă de Rusia”, a afirmat prim-ministrul Giorgia Meloni în discursul său adresat Camerei Deputaților înainte de Consiliul UE. „Fiecare decizie”, a reiterat Meloni, „trebuie luată între părți și nimeni nu își poate impune voința din exterior”.

Consiliul UE „este chemat să asigure continuitatea sprijinului financiar” acordat Ucrainei cu „soluția cea mai sustenabilă pentru statele membre pe termen scurt și lung, a afirmat premierul italian, Giorgia Meloni, în discursul său adresat Camerei Deputaților înainte de Consiliul UE, în care a discutat decizia privind posibila utilizare a activelor rusești înghețate. „Găsirea unei soluții sustenabile”, a adăugat Meloni, „va fi orice altceva decât simplă”.

