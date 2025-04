Pe de o parte, spune un ministru italian, avem un om care poate semna 100 de decrete executive într-o singură zi, iar pe de altă parte avem zeci de actori care se iau la întrecere în luarea unei decizii, notează „Il Corriere della Sera” (Italia).

„Ca de obicei, francezii amplifică diviziunile și se gândesc doar la propriile interese”. În ajunul misiunii americane a Giorgiei Meloni, care pare deja sigură, bătând la ușile guvernului, ascultând diplomația italiană și cerând detalii suplimentare de la Palatul Chigi despre o chestiune precum cea a tarifelor, complexă, delicată, marcată de o furtună financiară, înseamnă să consemnăm încă o dată că decalajul dintre Paris și Roma continuă să se lărgească. Și poate că la mijlocul lunii se va lărgi și mai mult. Nu este nimic oficial, dar se pare că întâlnirea premierului cu președintele SUA la Washington a fost stabilită pentru ziua de 16 aprilie, chiar în ajunul călătoriei pe care vicepreședintele Vance o va face în Italia.

„Financial Times” a dat glas criticilor a numeroși ambasadori europeni împotriva Italiei, care ar putea bloca adoptarea de către Comisia Europeană a Instrumentului de constrângere împotriva Statelor Unite, un fel de bazooka legal complex și potențial extrem de dur, dar mai flexibil decât simplele contra-datorii, pe care UE, la rândul său, le-ar putea adopta ca răspuns americanilor. Guvernanții italieni răspund însă astfel: „În primul rând, nu este adevărat, în al doilea rând, este doar o invenție a ambasadorului francez”.

În urmă cu două zile, comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a început o discuție cu omologii săi americani. La finalul acesteia, aflându-se încă în Clădirea Comisiei, în fața unor colegi, Sefcovic a spus clar: „În momentul de față, cine are telefonul lui Trump, cine are relații personale între lideri, este mai bine să le folosească”. Acest lucru ar fi suficient pentru a înțelege că, călătoria lui Meloni are binecuvântarea Ursulei von der Leyen, ba chiar este stimulată de liderii Comisiei, deoarece toată lumea de la Bruxelles realizează că la Washington există o singură persoană care împarte cărțile, ca să folosim limbajul președintelui american.

În aceste condiții, statele membre sunt împărțite și în ceea ce privește proiectul de investiții în apărare. În urmă cu câteva zile, doar ambasadorul francez a fost cel care s-a opus ca fondurile instrumentului Safe (150 de miliarde) să meargă tot în Marea Britanie. „Eram cu toții de acord”, spun membrii guvernul italian, păcat că Leonardo produce și în Marea Britanie, sau în Statele Unite, și că polonezii au o dinamică industrială similară cu a noastră. Și iată că sosește și lovitura finală, francezii, pe lângă argumente de principiu, combină simpla comoditate comercială, cerând ca Londra să semneze mai întâi acordurile privind pescuitul în Insulele Channel.

Până la urmă, se pare că una dintre probleme, așa cum a spus în urmă cu câteva zile ministrul italian Guido Crosetto, este că, pe de o parte, avem un om care poate semna 100 de decrete executive într-o singură zi, iar pe de altă parte avem zeci de actori care se iau la întrecere în luarea unei decizii.

Sursa: Rador Radio România