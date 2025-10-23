Pentru premierul Italiei, abordarea ideologică a problemei climatice „a impus obiective care dăunează structurii noastre economice și industriale și slăbesc națiunile europene”, scrie „Avvenire” (Italia).

„Italia nu va putea susține propunerea de revizuire a legii europene a climei, mai ales dacă aceasta nu este susținută de o schimbare reală de abordare”. În comunicările din fața Senatului înainte de Consiliul European, prim-ministrul Giorgia Meloni a promis că va continua să lupte pentru climă și imigrație, susținând că a indicat linia acceptată acum de Uniune prin Planul Mattei, lupta împotriva traficanților și a intrărilor clandestine. Italia, a subliniat Meloni, „susține și va continua să susțină o cale ambițioasă de reducere a emisiilor, însă credem că cea mai bună modalitate de a evita atingerea acestui obiectiv este de a continua să urmărim o abordare ideologică și, prin urmare, nerezonabilă, care stabilește obiective nesustenabile și, prin urmare, imposibil de atins, ce riscă să submineze definitiv însăși credibilitatea Uniunii Europene”.

Pentru premierul Italiei, abordarea ideologică a problemei climatice „a impus obiective care dăunează structurii noastre economice și industriale și slăbesc națiunile europene. Cum putem fi credibili în ochii partenerilor și investitorilor noștri internaționali dacă ne stabilim obiective neverosimile, chiar dăunătoare, pentru cei care vor să facă afaceri în Europa și în Italia?” Prin urmare, este necesar „să abandonăm abordarea ideologică ce a caracterizat era Pactului Verde, să îmbrățișăm un pragmatism serios, ferm ancorat în principiul neutralității tehnologice”. „Pentru noi, această schimbare de abordare trebuie implementată în trei domenii principale, în care sursele regenerabile de energie joacă un rol în dezvoltare, însă trebuie integrate într-un sistem echilibrat, echipat tehnologic pentru a minimiza emisiile”. Prin urmare, este vorba de „promovarea unei economii durabile în țările în curs de dezvoltare”, așa cum este prevăzut în „Planul Mattei”. „A doua condiție este «neutralitatea tehnologică», începând de la sectorul auto și industria grea”.

Al treilea punct crucial îl reprezintă resursele. Iar „noul Cadru Financiar Multianual (CFM), pe care am început să îl negociem și asupra căruia vom fi hotărâți, va fi un test fundamental, alături de – repet – progresele către Uniunea Piețelor de Capital a UE”. Aceasta este o problemă „pe care o vom discuta și cu președintele BCE și cu președintele Eurogrupului, la Summitul Euro, care va avea loc în marja Consiliului European”.

Un alt punct privește migranții: „Abordarea italiană, inspirată de acțiuni ferme împotriva imigrației ilegale și a traficanților de persoane, cooperarea cu țările de origine și de tranzit, guvernanța migrației legale și politici de repatriere mai eficiente, a devenit acum cea dominantă în Europa”, susține prim-ministrul. „Italia a reușit să propună idei și soluții inovatoare, care sunt privite cu un interes din ce în ce mai mare. Acest lucru este demonstrat, în primul rând, de concentrarea asupra dimensiunii externe: rațiunea Planului Mattei pentru Africa este deja un model, nu numai pentru Uniunea Europeană, care, prin strategia Global Gateway, se îndreaptă din ce în ce mai mult pe căi paralele cu ale noastre, ci și pentru națiunile europene individuale, care ne cer tot mai mult să ne împărtășească experiența și să poată colabora cu noi.”

În continuare, Giorgia Meloni a anunțat că „guvernul lucrează – și îi mulțumesc vicepreședintelui Matteo Salvini pentru aceasta – la un plan major de locuințe, cu locuințe accesibile cuplurilor tinere, pentru a le ajuta să facă primul pas crucial către întemeierea unei familii”.

Prim-ministrul italian a anunțat și o scrisoare către von der Leyen privind simplificarea, iar în ceea ce privește Ucraina a confirmat: „Sprijinul nostru pentru Kiev rămâne ferm și hotărât. Trebuie să creștem presiunea asupra Moscovei” cu noi sancțiuni. „Nu putem accepta atitudinea ambiguă a celor care promit să negocieze și apoi bombardează constant ținte civile”. La nivel militar, „este nevoie de un mecanism de asistență modelat pe articolul 5 din Pactul Atlantic, împreună cu o componentă de reasigurare prevăzută de așa-numita «coaliție a voinței», dar Italia a precizat deja că nu intenționează să-și trimită propriii soldați”.

În ceea ce privește Orientul Mijlociu, „încălcarea armistițiului de către Hamas demonstrează încă o dată cine este principalul dușman al palestinienilor, însă represaliile israeliene rezultate, soldate cu noi victime civile și întreruperea tranzitului ajutorului umanitar, reprezintă o altă alegere cu care nu suntem de acord”, clarifică ea. „Cu toate acestea, calea întreprinsă odată cu semnarea armistițiului este singura cale care merită urmată, singura care poate duce la realizarea soluției cu două state”. Dar pentru Meloni, „pentru a atinge acest obiectiv, Hamas trebuie să accepte că nu va avea niciun rol în guvernarea tranzitorie și în viitorul stat palestinian și trebuie dezarmată, pentru a o împiedica să continue să reprezinte o amenințare la adresa stabilității regionale”. Meloni a afirmat că fără Hamas, Italia va recunoaște Palestina.

În finalul discursului său, prim-ministrul italian nu a renunțat la o ultimă abordare politică, pur internă. Aceste măsuri „vor fi în beneficiul tuturor italienilor, chiar și al celor care nu sunt de acord cu abordarea noastră. Am promis acest lucru și îl facem”, susține ea. „Și vom continua să facem acest lucru, pentru că istoria recentă ne-a arătat că nu contează câte minciuni se spun, nici de câte atrocități ești acuzat sau câte încercări se fac pentru a-ți pune bețe în roate. Majoritatea italienilor, o majoritate din ce în ce mai mare”, conchide ea, în aplauzele majorității, „recunoaște munca noastră serioasă, buna noastră credință și rezultatele noastre. Și atâta timp cât această majoritate este de partea noastră, vom merge mai departe cu capul sus și privirea mândră, conștienți de marea națiune pe care o reprezentăm”.

Sursa: Rador Radio România