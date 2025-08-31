Cancelarul german Friedrich Merz a declarat sâmbătă că se așteaptă ca Rusia să oprească războiul împotriva Ucrainei atunci când nu va mai putea să-l poarte din motive economice și militare, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

„Toate eforturile din ultimele săptămâni au primit drept răspuns o abordare chiar mai agresivă a acestui regim de la Moscova împotriva populației din Ucraina”, a declarat Merz la un eveniment regional al conservatorilor din landul Renania de Nord-Westphalia.

„Asta nu se va opri până când nu ne asigurăm împreună că Rusia, cel puțin din motive economice, și poate și din motive militare, nu mai poate continua acest război”, a mai spus Merz.

Sâmbătă, șeful statului major rus, generalul Valeri Gherasimov, a declarat că trupele sale se află într-o ofensivă permanentă de-a lungul aproape întregii linii a frontului și că acestea au „inițiativa strategică”.

Rusia și-a intensificat loviturile aeriene asupra orașelor mult dincolo de linia frontului în această vară.

Eforturile președintelui american Donald Trump de a ajunge la o soluționare diplomatică a conflictului, acum în al patrulea an, au eșuat până acum, iar aliații săi europeni, între care și Germania, solicită sancțiuni economice mai dure împotriva Moscovei.