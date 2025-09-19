Cancelarul Friedrich Merz a avertizat asupra riscurilor pierderii libertății, prosperității și coeziunii sociale în țara sa într-un discurs rostit miercuri în fața Bundestagului (camera inferioară a parlamentului), scrie „La Vanguardia” (Spania).

Pentru a evita această situație, el a promis „o toamnă de reforme”. A fost începutul dezbaterii privind bugetul pe 2025, iar liderul creștin-democrat a subliniat prioritățile guvernului său de coaliție, format din conservatori și social-democrați, legând reformele de o economie afectată de creșterea protecționismului comercial, de amenințarea rusă la adresa Europei în contextul războiului din Ucraina și de pericolul reprezentat de forțele antidemocratice interne (citiți partidul de extremă dreapta AfD) și internaționale (trumpismul și autocrațiile).

Merz a vorbit despre un „model economic sub presiune”, deoarece criza industrială nu dă semne de ameliorare în cea mai mare economie a Europei, care se confruntă acum și cu tarife impuse de președintele american Donald Trump. În acest context, „toamna reformelor a început deja, iar acest lucru afectează statul nostru social”, a avertizat cancelarul, care a echilibrat promisiunile unui model „mai echitabil”, dar mai puțin costisitor, în timp ce opoziția de stânga l-a acuzat că vrea să demonteze statul bunăstării.

„Deciziile cu care ne confruntăm nu se concentrează pe detalii, ci pe aspecte fundamentale”, a declarat prim-ministrul. „De asemenea, trebuie să restructurăm sistemul nostru de pensii; contractul intergenerațional trebuie reconsiderat”.

Justificarea reformei pensiilor, a susținut el, este că tinerii nu ar trebui să fie supuși unor poveri suplimentare, dar, în același timp, „generațiile mai în vârstă ar trebui să poată continua să se bucure de pensia lor binemeritată, având securitate financiară datorită muncii lor”. Cu toate acestea, nu a menționat nicio măsură. S-a limitat la a cita reglementări existente, cum ar fi pensia activă, care își propune să facă prelungirea voluntară a angajării mai atractivă.

Pentru a stimula creșterea economică, a reamintit Merz, proiectul de lege bugetar pentru 2025 prevede o creștere de miliarde de dolari a investițiilor publice pentru a stimula cheltuielile militare și a renova infrastructura îmbătrânită - o creștere aprobată de Bundestag chiar înainte de învestirea lui Merz în funcția de cancelar în luna mai - și include reduceri de taxe pentru companii adoptate în timpul verii.

Investițiile în apărare sunt esențiale, a susținut el. „Libertatea noastră este amenințată”, le-a spus Merz deputaților. „Putin ne testează granițele, sabotează și spionează de mult timp; Rusia vrea să destabilizeze societățile noastre”. Cancelarul a afirmat că incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian polonez — dronele au fost doborâte — și în România fac parte dintr-un plan de testare a limitelor Occidentului.

În cele din urmă, cancelarul a avertizat că „coeziunea noastră este pusă la îndoială în mod deschis de forțele politice interne și externe”, care „ne disprețuiesc democrația, seamănă discordie și încearcă să divizeze societatea noastră”. În blocul de dreapta l-a ascultat Alice Weidel, lidera Alternativei pentru Germania (AfD), care a contraatacat în timpul intervenției sale. „Toamna reformelor va fi o toamnă a vorbelor goale”, a spus Weidel, „care va duce la o iarnă cu cheltuieli și mai mari”.

