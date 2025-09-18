Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că încălcarea de către Rusia a spațiului aerian polonez și românesc săptămâna trecută a făcut parte dintr-o tendință îndelungată din partea președintelui Vladimir Putin de a testa frontiere și de a sabota.

„Putin testează limitele de mult timp”, a declarat Merz în fața Bundestagului, camera inferioară a parlamentului, în timp ce se adresa parlamentarilor în cadrul dezbaterii pe tema bugetului. „El sabotează, spionează, ucide, încearcă să agite oamenii”, notează „Deutsche Welle” (Germania).

Merz a avertizat, de asemenea, că Putin încearcă să destabilizeze societatea germană.

„Nu vom permite ca acest lucru să se întâmple”, a subliniat cancelarul, adăugând că Germania își consolidează rezistența și capacitățile de apărare tocmai din acest motiv.

„Trebuie să ne descurajăm adversarii de la noi agresiuni și, în același timp, să ne aducem mai aproape aliații și partenerii”, a spus Merz.

Cancelarul a adăugat că un acord de pace în cazul războiului din Ucraina nu poate veni în detrimentul suveranității politice și al integrității teritoriale a Kievului.

„O pace dictată, o pace fără libertate, l-ar încuraja pe Putin să-și caute următoarea țintă”, a spus Merz.

Germania a fost unul dintre cei mai puternici susținători ai Ucrainei de la invazia rusă din 2022. Potrivit ministrului Apărării, Boris Pistorius, țara a depășit Statele Unite săptămâna trecută și este acum cel mai mare furnizor de ajutor militar.

Sursa: Rador Radio România