Cancelarul german Friedrich Merz și-a făcut autocritica la Congresul CDU.

„Am fost acuzat în repetate rânduri în ultimele luni că mi-am stabilit obiective prea ambițioase. Da, recunosc deschis: poate că după schimbarea guvernului, nu am clarificat suficient de repede că nu putem realiza acest enorm efort de reformă peste noapte. Accept această critică", a declarat vineri cancelarul Merz la Congresul Uniunii Creștin-Democrate.

În realitate, însă, este vorba despre o cu totul altă întrebare: cât de curajos vrei să fii. Cineva trebuie să fie la cârmă, să ne conducă, să ne stimuleze. „Nu vreau doar să moderez”, spune Merz. „Vreau să împing lucrurile înainte, vreau să ne stabilesc obiective ambițioase.” Germania trebuie să atingă performanța maximă, scrie FAZ.

Merz crede în puterea viziunii și refuză să se lase tras în jos de fatalism și pesimism. Nu mai este timp pentru asta. El descrie situația dificilă din industrie, din întreprinderile mici și mijlocii, din meseriile calificate și de pe piața muncii. „De aceea va trebui să continuăm cu reformele.” Fundația Republicii Federale este solidă, dar multe etaje au nevoie de renovare.

Cancelarul a făcut un bilanț al economiei, subliniind ușoara creștere economică. Merz a pledat pentru consolidarea poziției economice a Germaniei și a spiritului său inovator. „Trebuie să se încheie interdicția motoarelor cu ardere internă”, spune Merz.