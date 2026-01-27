Cancelarul Friedrich Merz a recunoscut public că Germania nu a atins încă fundul și că drumul de urmat va implica și alte sacrificii; un avertisment care surprinde unul dintre principalele riscuri ale mandatului său, scrie „La Razon” (Spania).

Friedrich Merz a ajuns la Cancelarie cu ambiția explicită de a corecta cursul și de a accelera reformele. Șapte luni mai târziu, cancelarul se află într-o poziție inconfortabilă, prins între o evaluare incompletă a administrației sale, o coaliție fragilă și o uzură politică care a apărut mai devreme decât se aștepta. El însuși a recunoscut acest lucru fără menajamente pe 8 decembrie, când a trecut în revistă primele sale luni de mandat într-un discurs televizat adresat publicului: „Nu sunt mulțumit de ceea ce am realizat până acum”. Această mărturisire este neobișnuită pentru un șef de guvern german și cu atât mai mult într-o etapă atât de timpurie a mandatului său, rezumând cu exactitate starea actuală a administrației sale.

Începutul mandatului său a fost oricum altfel decât liniștit. Merz a trebuit să guverneze într-un context de încetinire economică persistentă, cu un război prelungit în Ucraina, o relație transatlantică marcată de imprevizibilitatea lui Donald Trump și o societate germană obosită după ani de crize succesive. La aceasta s-a adăugat o agendă internă încărcată de probleme sensibile: reforma pensiilor, noul model de serviciu militar, politica de azil și gestionarea unei extreme drepte în ascensiune care influențează fiecare decizie guvernamentală. Cu toate acestea, cancelarul a căutat să se prezinte ca un reformator hotărât încă de la prima zi. El a vorbit despre o schimbare de direcție economică, despre recâștigarea competitivității și despre solicitarea unui efort sporit din partea unei țări obișnuite cu stabilitatea.

Totuși, Merz aflat la putere seamănă din ce în ce mai puțin cu acel Merz care a stârnit entuziasm în timpul campaniei electorale. Asprimea retoricii sale a făcut loc unui ton mai precaut, mai conștient de luptele interne pentru putere și de riscurile politice ale fiecărei mișcări. Pentru criticii săi, este o capitulare. Pentru aliații săi, o adaptare necesară.

Această tensiune a devenit vizibilă în timpul controversei din jurul „Stadtbild” (imagini ale orașului), când cancelarul a făcut aluzie la degradarea vizibilă a unor spații urbane ca simptom al integrării și al problemelor sociale. Cuvintele sale au generat o furtună politică imediată și au alimentat interpretări identitare pe care Merz însuși a încercat ulterior să le corecteze. De atunci, guvernul și-a rafinat limbajul, conștient că orice ambiguitate ar putea fi exploatată de Alternativa pentru Germania (AfD), de extremă dreapta, al cărei sprijin continuă să crească în sondaje.

Nici coaliția nu a ușurat lucrurile. Pactul dintre conservatori și social-democrați s-a dovedit mai fragil decât se aștepta, așa cum a demonstrat-o dezbaterea privind pensiile, care a scos la iveală o diviziune generațională în cadrul Uniunii conservatoare, membrii mai tineri ai parlamentului fiind pregătiți să voteze împotriva guvernului. Merz a reușit să supraviețuiască în Bundestag, dar episodul a confirmat că guvernarea necesită mai mult decât o autoritate formală; necesită capacitatea de a convinge, chiar și în propriul partid. Între timp, ratele sale de aprobare au scăzut vertiginos și cu o viteză care a surprins chiar și Berlinul. Potrivit ultimelor sondaje, ratele de dezaprobare ale lui Merz sunt comparabile cu cele ale lui Olaf Scholz în cel mai slab moment al mandatului său, deși fostului cancelar i-au trebuit mai mult de doi ani pentru a ajunge la acest nivel. Doar 22% dintre germani spun că sunt mulțumiți de performanța actualului cancelar. Această cifră are greutate, deși apropiații lui Merz insistă că reformele nepopulare nu generează niciodată aplauze imediate.

Pe scena internațională, Merz a căutat refugiu și o platformă. Politica externă a devenit unul dintre domeniile în care cancelarul se simte cel mai confortabil. Angajamentul său față de consolidarea axei europene alături de Franța și Marea Britanie, implicarea sa directă în discuțiile privind Ucraina și insistența sa de a oferi garanții solide pentru orice armistițiu i-au permis să își asume un rol de lider, până în punctul în care un număr tot mai mare de analiști îl descriu ca pe un cancelar creat în gestionarea crizelor, mai degrabă decât ca pe marele reformator pe care promisese că îl va fi. Acest profil, însă, nu risipește dilemele interne care continuă să-i afecteze guvernul, într-o țară care încă nu a găsit impulsul economic promis și unde percepția stagnării s-a instalat cu fermitate.

Însuși Merz a recunoscut public că Germania nu a atins încă fundul și că drumul de urmat va implica și alte sacrificii; un avertisment care surprinde unul dintre principalele riscuri ale mandatului său: a cere răbdare unei societăți obosite, fără a putea oferi încă rezultate tangibile. Cancelarul este conștient de acest lucru și de aceea, în cele mai recente apariții publice ale sale, a optat pentru un exercițiu neobișnuit în politica germană: autocritica. Recunoaște întârzierile, admite erorile de comunicare și cere timp. În cele din urmă, încearcă să obțină ceva esențial în această etapă a mandatului său: credibilitatea. Nu cea măsurată în sondaje săptămânale, ci cea construită prin demonstrarea coerenței dintre diagnostic și decizii. Rămâne de văzut dacă această strategie va fi suficientă.

Calendarul politic se scurge, AfD pândește, iar alegerile regionale din 2026 se prefigurează a fi primul referendum real privind conducerea sa. Merz nu a eșuat încă, dar nici nu a reușit să stabilească o narațiune a unui nou început. Între timp, cancelaria sa navighează pe acel teren alunecos, intermediar, unde puterea nu se pierde dintr-o dată, ci se erodează zi de zi. Timpul va spune dacă ambiția reformistă care l-a adus la cancelarie a fost doar un impuls inițial sau dacă mai are potențialul de a deveni un proiect național.

Sursa: Rador Radio România