Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat iritarea față de ovațiile în picioare pentru secretarul de stat american Marco Rubio la Conferința de Securitate de la München.

Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat iritarea față de ovațiile în picioare pentru secretarul de stat american Marco Rubio la Conferința de Securitate de la München, relatează miercuri dpa.

"Nu am fost în sală și, chiar dacă aș fi fost, mi-ar fi fost greu să mă ridic", a declarat Merz în podcastul politic "Machtwechsel" (schimbarea puterii), care urmează să fie difuzat miercuri, relatează dpa, preluată de Agerpres.

Discursul lui Rubio nu a fost la fel de conflictual ca cel susținut de vicepreședintele american JD Vance la conferința de anul trecut, a remarcat Merz, adăugând că este totuși vorba despre președintele american Donald Trump "într-un ambalaj mai prietenos".

Merz a explicat reacția din sală spunând că cei prezenți au fost încântați că un american a stat în fața lor și li s-a adresat ca unor prieteni: "Numai asta a declanșat o anumită emoție. Nu ar fi fost suficient pentru mine, dar evident a fost suficient pentru cei prezenți în sală".

Discursul susținut de Rubio săptămâna trecută în capitala bavareză i-a liniștit pe unii lideri europeni - cel puțin la nivel declarativ - în legătură cu relațiile transatlantice, deși jurnaliști prezenți la Conferința de la München au relatat că, dincolo de aplauzele după discurs, nimeni nu prea a apreciat tonul relativ conciliat al șefului diplomației americane.

De altfel, chiar Rubio a declarat ulterior, într-un interviu pentru Bloomberg, că mesajul său seamănă cu cel al lui JD Vance de anul trecut.

Discursul lui Merz a fost complet diferit ca substanță de cel al lui Marco Rubio, cancelarul german transmițându-le clar americanilor că "războiul cultural al mișcării MAGA" nu este al Europei.