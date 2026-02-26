Cancelarul Friedrich Merz a pledat miercuri pentru o cooperare consolidată, dar mai echitabilă, cu China, în prima zi a vizitei sale la principalul partener comercial al Germaniei, care e perceput ca un concurent periculos pentru „Made in Germany”.

Dl Merz, care a sosit în fruntea unei delegații numeroase de lideri de afaceri, și-a exprimat dorința, în timpul întâlnirilor sale cu premierul Li Qiang și cu președintele Xi Jinping, de a avea o discuție deschisă pe marginea punctelor de dezacord menționate înainte de călătoria sa, relatează „La Libre Belgique” (Belgia).

Acestea sunt numeroase: un dezechilibru comercial tot mai mare în favoarea Chinei, distorsionări ale concurenței, restricții privind accesul la piață și securitatea aprovizionării cu elemente de pământuri rare asupra cărora China deține un control semnificativ, subvenții de stat acordate companiilor chineze, cursul de schimb al monedei chineze...

„Există provocări”, dar „cadrul în care operăm este remarcabil de bun”, l-a asigurat dl Merz pe președintele Xi în timpul discuțiilor.

Dl Xi, care a primit lideri străini unul după altul în ultimele luni, și-a afirmat, de asemenea, dorința de „progrese suplimentare” în relație.

„Cu cât lumea este mai tulburată și mai complicată, cu atât este mai important ca cele două țări, China și Germania, să-și consolideze comunicarea strategică”, a subliniat el.

„De neocolit”

Dl. Merz efectuează prima sa vizită în China, de puțin sub două zile, de la preluarea mandatului în 2025. După liderii francez, canadian și britanic, el este următorul care călătorește la Beijing, într-un moment în care președintele american, Donald Trump, perturbă ordinea stabilită prin taxe vamale și prin punerea sub semnul întrebării a alianțelor de lungă durată.

„China a devenit de neocolit pentru toată lumea”, a declarat dl. Merz înainte de plecarea sa, marți.

O sursă guvernamentală germană a minimalizat așteptările privind anunțuri spectaculoase. Sursa a subliniat că aceasta a fost prima vizită a cancelarului și că scopul nu a fost „de a crea impresia că intrăm într-o nouă primăvară în relațiile germano-chineze”.

Cu toate acestea, sursa a confirmat că delegația a primit „anumite angajamente” considerate serioase și a sugerat „lucruri tangibile” din partea Chinei „în viitorul apropiat”.

În relațiile sale cu interlocutorii, președintele Xi prezintă invariabil țara sa ca pe un partener de încredere și consecvent și un campion al multilateralismului și al liberului schimb cu care țara sa are tot interesul să acționeze.

China însăși a dus o luptă comercială și diplomatică aprigă cu Statele Unite sub conducerea lui Donald Trump, care este așteptat să viziteze Beijingul la sfârșitul lunii martie.

Cea mai mare economie a Europei, puternic dependentă de exporturi, a suferit efectele acestor tensiuni globale în ultimele luni. De asemenea, suferă de presiunea tot mai mare din partea concurenței chineze: chiar în China, unde industria germană își vinde de mult timp producția, dar și în alte părți ale lumii, chiar și în Germania, inclusiv în sectoarele auto și de înaltă tehnologie.

Vehicule autonome

La fel ca partenerii săi din Uniunea Europeană, Germania este alarmată de creșterea numărului de vehicule electrice chinezești și de afluxul de producție chineză excedentară în Europa.

„Avem preocupări foarte specifice cu privire la cooperarea noastră, pe care dorim să o îmbunătățim și să o facem mai echitabilă”, i-a spus dl Merz premierului chinez.

Dl. Merz intenționează să ducă o politică de reducere a riscurilor și a dependenței față de China, fără a căuta o „decuplare” care s-ar întoarce împotriva Germaniei.

Liderii de afaceri care îl însoțesc, precum șefii Volkswagen, BMW și Mercedes, intenționează să „folosească noile oportunități oferite de relațiile noastre economice”, a spus el.

Dl. Merz va participa joi la o prezentare de vehicule autonome susținută de Mercedes-Benz. Apoi va merge la Hangzhou, un centru tehnologic, pentru a vizita compania de robotică Unitree și compania energetică Siemens Energy.

Înainte de plecare, dl. Merz declarase că dorește să discute despre războiul din Ucraina, bazându-se pe relațiile bune ale Beijingului cu Moscova.

Președintele Xi a replicat însă cu poziția principială a țării sale, care pledează pentru „dialog și negociere”, ținând cont în același timp de „îngrijorările legitime ale tuturor părților”, a relatat agenția de știri Xinhua.

Sursa: Rador Radio România