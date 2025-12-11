Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au susținut joi o conferință de presă comună în capitala germană, după o întâlnire cu ușile închise, relatează Reuters.

Merz a confirmat că în ultimele zile a existat o dinamică diplomatică fără precedent din 2022 încoace, după convorbirea de miercuri cu președintele american Donald Trump, la care au participat și liderii Franței și Marii Britanii, Emmanuel Macron și Keir Starmer. Potrivit cancelarului, europenii au transmis Washingtonului un set de documente privind arhitectura unui posibil armistițiu, care urmează să fie discutat „în acest weekend”.

„Niciun acord nu se poate face peste capul Europei, iar doar Kievul poate decide eventualele concesii teritoriale”, a subliniat Merz, avertizând că președintele rus Vladimir Putin „trage de timp”, continuând ofensiva asupra civililor și presând negocierea în favoarea Moscovei. Berlinul insistă că orice încetare a focului trebuie să fie însoțită de garanții robuste, pentru a evita repetarea scenariului Minsk.

Cancelarul a anunțat că, dacă administrația americană acceptă propunerile europene, la începutul săptămânii viitoare ar putea avea loc la Berlin o întâlnire decisivă, cu participarea unei delegații americane. Această etapă, spune Merz, ar arăta că Washingtonul recunoaște interesele de securitate ale Europei și rolul ei esențial în conturarea acordului.

Finanțarea Ucrainei și folosirea activelor rusești

Întrebat de presă despre discuțiile privind activele ruse înghețate, Merz a precizat că Germania nu are în vedere plăți directe suplimentare către Kiev, în afara celor deja aprobate în bugetul pe 2026 (aprox. 15 miliarde de euro), însă este pregătită să ofere garanții pentru schema europeană care ar transforma activele rusești în surse de finanțare pentru Ucraina.

„Ucraina este acoperită financiar pentru primul trimestru din 2026, dar nu pentru întregul an”, a avertizat cancelarul, explicând că un mecanism de tip împrumut european garantat de active rusești ar putea deveni operațional dacă statele membre finalizează cadrul legal la Consiliul European.

Rutte: Europa se ridică la nivelul așteptărilor NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susținut poziția cancelarului și a insistat asupra faptului că Europa a început să contribuie semnificativ mai mult la apărare, în concordanță cu cerințele formulate de SUA de peste jumătate de secol.

„Decizia Germaniei de a atinge 3,5% din PIB pentru apărare până în 2029 este un semnal puternic către Washington. Europa se ridică, iar acest lucru este recunoscut în SUA”, a declarat Rutte. El a menționat că eforturile europene sunt vizibile atât în sprijinul militar pentru Ucraina, cât și în consolidarea apărării în statele baltice și la Marea Neagră.

Rutte a subliniat că NATO rămâne pilonul central al securității euroatlantice, iar cooperarea cu SUA continuă „în ciuda diferențelor de ton politice”. Alianța, a spus el, trebuie să acopere noile riscuri strategice, inclusiv ascensiunea Chinei și atacurile hibride atribuite Rusiei.

Europa nu acceptă un acord impus

Merz a accentuat că Europa nu va accepta o soluție care să ocolească interesele ei de securitate, iar Ucraina nu va fi forțată să accepte un compromis teritorial care nu reflectă voința populației sale.

„Nu există pace durabilă fără participarea Europei, și fără decizia suverană a Kievului”, a afirmat cancelarul.

Cu presiunea crescândă asupra Moscovei, dar și cu diferențe sensibile între pozițiile SUA și UE, Berlinul se pregătește să devină, în următoarele zile, unul dintre centrele diplomatice ale unui potențial acord ce ar putea remodela securitatea europeană după patru ani de război.