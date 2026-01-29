În lumina unei realinieri a politicii internaționale între marile puteri, cancelarul solicită mai multă încredere în sine din partea Europei. Și o abordare diferită.

Cancelarul german Friedrich Merz a subliniat miercuri, în Bundestag, importanța unității europene. Europa, ca o contrapondere față de statele autoritare, este „și o alternativă normativă în lume”, a spus Merz. În ultimele săptămâni și luni, am experimentat probabil pentru prima dată „că putem fi o putere – tocmai pe baza valorilor la care refuzăm să renunțăm”. Mulți au simțit recent „ceva din bucuria respectului de sine”. „Să facem ceva din această nouă încredere în sine a europenilor”, a declarat Merz, potrivit Die Welt.

Europa va putea folosi această încredere în sine doar „dacă și noi înșine învățăm să vorbim limbajul politicii de putere”. Merz a subliniat că vede ordinea mondială în continuă schimbare. „Un vânt aspru bate în această lume și îl vom simți în viitorul apropiat”. Mulți oameni se întreabă pe ce se mai pot baza. Guvernul german, a spus Merz, va fi întotdeauna ghidat de rațiunea calmă – și nu de entuziasmul momentului.

Europa a fost forța politică din ultimele decenii care a insistat asupra statului de drept ca fundament al relațiilor dintre state și popoare, a subliniat Merz. „Dorim să păstrăm toate acestea și să le protejăm în viitor.”

El a criticat amenințările repetate cu tarife vamale din partea președintelui american Donald Trump și remarcile sale disprețuitoare la adresa misiunii NATO în Afganistan.

„Nu vom permite ca această misiune, pe care am întreprins-o și în interesul aliatului nostru, Statele Unite ale Americii, să fie considerată disprețuită și denigrată astăzi”, a spus el, în aplauzele parlamentarilor germani.

Având în vedere postura de mare putere a SUA, Europa trebuie „să învețe să folosească limbajul politicii de forță”, dacă vrea să fie o putere în lume, a declarat cancelarul.

Faptul că Trump și-a retras amenințările tarifare în disputa privind Groenlanda e un efect al „unității și determinării Europei”, consideră Merz: „Oricine din lume crede că poate folosi tarifele împotriva Europei ca instrument politic trebuie să știe, și acum știe, că suntem pregătiți și capabili să ne apărăm".



