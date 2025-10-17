Cancelarul german, Friedrich Merz, a anunțat joi că va propune, la un summit UE de săptămâna viitoare, un plan pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro, garantat de active rusești, notează „France 24” (Franța).

Adresându-se parlamentarilor germani, el a cerut utilizarea activelor Băncii Centrale a Rusiei, înghețate de la invazia din februarie 2022, pentru a acorda Ucrainei „un total de 140 de miliarde de euro în împrumuturi fără dobândă”, care vor fi folosite exclusiv pentru finanțarea efortului de război al țării.

„Plătite în rate, (aceste împrumuturi) ar garanta rezistența militară a Ucrainei pentru anii următori, dacă va fi necesar”, a insistat el într-un discurs adresat camerei inferioare a parlamentului, dedicat summitului din 22-24 octombrie.

La trei ani și jumătate de la invadarea Ucrainei, UE încă dezbate modul de utilizare a celor 210 miliarde de euro din fondurile Băncii Centrale a Rusiei, înghețate prin sancțiunile europene.

Deoarece europenii nu vor să le utilizeze direct, temându-se că ar crea un precedent care ar submina încrederea în euro și ar pune în pericol activele europene din străinătate.

Potrivit dlui Merz, Kievul va trebui să ramburseze împrumuturile doar după ce va fi primit despăgubirile rusești și abia atunci Rusia își va putea recupera banii.

Acest plan este conform celui al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a lansat ideea unui împrumut pentru Ucraina, rambursabil după plata despăgubirilor.

Dl Merz a recunoscut că înființarea unui mecanism juridic viabil „nu va fi banală”, dar a spus că președintele rus, Vladimir Putin, trebuie să înțeleagă că ”sprijinul nostru pentru Ucraina nu se va opri, ci crește”.

Aproximativ 210 miliarde de euro din activele băncii centrale ruse sunt blocate în UE, iar o mare parte din aceste active, aproximativ 185 de miliarde de euro, sunt sau vor ajunge la scadență în acest an și sunt, prin urmare, disponibile sub formă lichidă, potrivit unui document al Comisiei prezentat celor 27, o copie a căruia a fost obținută de AFP în septembrie.

Sursa: Rador Radio România