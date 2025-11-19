Serviciul britanic de informații interne (MI5) i-a alertat marți pe parlamentari cu privire la încercările Chinei de a-i spiona, o amenințare pe care guvernul laburist intenționează s-o contracareze cu noi măsuri, informează „France 24” (Franța).

De la preluarea mandatului, în iulie 2024, prim-ministrul Keir Starmer a depus eforturi pentru îmbunătățirea relațiilor cu China, în special a legăturilor economice, gestionând în același timp temerile crescânde privind o amenințare din partea Beijingului la adresa securității naționale.

„Mai devreme astăzi (marți), MI5 a emis o alertă de spionaj” membrilor Parlamentului, „avertizându-i cu privire la țintirea continuă a instituțiilor noastre democratice de către actori chinezi”, le-a declarat ministrul însărcinat cu securitatea, Dan Jarvis, parlamentarilor din Camera Comunelor.

Agenții chinezi încearcă să „recruteze și să cultive relații cu persoane care au acces la informații sensibile despre parlament și guvern”, de exemplu, dându-se drept „vânători de capete” externi. Aceste încercări pot viza, de asemenea, „consilieri parlamentari, economiști, angajați ai unor grupuri de experți, consultanți geopolitici sau funcționari”, a explicat el.

MI5 a furnizat parlamentarilor numele a doi dintre acești recrutori suspecți, care operează în special pe platforme online.

Această alertă vine la câteva săptămâni după controversa stârnită de retragerea acuzațiilor împotriva a doi bărbați, dintre care unul lucra în Parlamentul britanic, suspectați de spionaj pentru Beijing.

Guvernul a fost acuzat că a sabotat procesul lor pentru a-și proteja relațiile cu China, lucru pe care l-a negat întotdeauna cu fermitate.

Președintele Camerei Comunelor, Lindsay Hoyle, a declarat atunci că este „furios” din cauza afacerilor de spionaj. „Acest parlament a fost spionat. Birourile parlamentarilor au fost infiltrate”, a declarat el la mijlocul lunii octombrie, considerând că aceștia „nu au primit protecția necesară”.

Secretarul de stat pentru externe, Yvette Cooper, a discutat suspiciunile de spionaj cu omologul său chinez, Wang Yi, la începutul lunii noiembrie și „a fost clară (...) că orice activitate care amenință securitatea națională britanică, în special în ceea ce privește Parlamentul și sistemul său democratic, nu va fi tolerată”, a adăugat Dan Jarvis.

„A contracara” amenințarea

Un audit londonez al relațiilor cu Beijingul, publicat în iunie, a concluzionat că activitățile de spionaj ale Chinei și încercările de a submina democrația și economia Regatului Unit s-au intensificat în ultimii ani.

În urma acestui fapt, guvernul a anunțat o investiție de 600 de milioane de lire sterline (700 de milioane de euro) în serviciile de informații.

La mijlocul lunii octombrie, șeful MI5, Ken McCallum, a avertizat că Regatul Unit va trebui „să se apere ferm” împotriva spionajului chinez.

El a subliniat, în special, spionajul cibernetic, riscurile „transferurilor clandestine de tehnologie” și „hărțuirea și intimidarea opozanților” pe teritoriul britanic.

Alerta emisă marți vine și cu doar câteva săptămâni înainte de o decizie mult așteptată a guvernului britanic privind planul unei noi ambasade chineze la Londra.

Această decizie a fost amânată de mai multe ori, spre marea nemulțumire a Beijingului, care nu și-a ascuns supărarea și respinge în mod regulat orice acuzație de spionaj.

Pentru a încerca să „contracareze” aceste amenințări, ministrul a dezvăluit marți o serie de măsuri, inclusiv măsuri de protejare a sistemului electoral, cu reguli mai stricte privind donațiile către candidați și partide politice și sancțiuni mai dure pentru cei acuzați de amestec în alegeri.

Guvernul va lansa, de asemenea, campanii de conștientizare adresate personalului politic și parlamentar, precum și liderilor universitari și ai comunității de afaceri.

Marți, parlamentarii conservatori ai opoziției au cerut guvernului să meargă mai departe, plasând China în fruntea registrului „FIRS” al „influențelor străine sub acoperire”, care impune anumitor cetățeni să-și declare activitățile. Alții au îndemnat guvernul să respingă planurile pentru o nouă ambasadă chineză.

