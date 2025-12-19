O demonstrație împotriva acordului de liber schimb dintre UE și țările Mercosur a avut loc joi la Bruxelles, unde mii de fermieri s-au adunat la prânz. Aceștia sunt îngrijorați de reforma Politicii Agricole Comune propusă de Comisia Europeană.

Bruxelles, capitala nemulțumirii agricole. Mii de fermieri europeni, unii sosind cu tractoarele lor, protestează joi, 18 decembrie, în capitala Belgiei, a împotriva politicii agricole a Uniunii Europene (UE), vizând în special acordul de liber schimb cu Mercosur, pe care îl acuză că pune în pericol numeroase sectoare agricole, relatează „France 24” (Franța).

„Suntem aici pentru a spune nu Mercosur, mai ales pentru că simțim că astăzi Ursula (von der Leyen) vrea să-l impună, vrea să-și impună voința”, a protestat Maxime Mabille, un producător belgian de lactate, criticând-o pe președinta Comisiei Europene. Ea urma să se întâlnească cu o delegație de fermieri în cursul dimineții.

În cursul dimineții, zeci de tractoare încercau să se îndrepte spre Bruxelles, în timp ce altele formaseră deja o coloană blocată de un cordon de poliție în apropierea instituțiilor UE. Poliția a estimat numărul manifestanților la „câteva mii” înainte ca grosul procesiunii să pornească spre cartierul european.

Demonstrația are loc în ziua în care șefii de stat și de guvern ai celor 27 de state membre ale UE se întâlnesc la un summit.

Îngrijorările legate de perspectiva unui aflux de produse sud-americane în Europa (carne de vită, zahăr, soia etc.) sunt amplificate de cele legate de reforma subvențiilor din cadrul Politicii Agricole Comune (PAC), pe care Comisia Europeană este acuzată că vrea să o „dilueze” în bugetul european.

„Uniunea Europeană propune o reducere cu peste 20% a bugetului pentru următoarea PAC (pentru perioada 2028-2034, n. red.), continuând în același timp ratificarea acordului comercial cu Mercosur. Este absolut inacceptabil”, a protestat Federația Valonă a Agriculturii (FWA).

Această organizație belgiană este prezentă în coloanele de manifestanți alături de alte câteva zeci de sindicate afiliate la Copa-Cogeca, principalul lobby agricol european, care a declarat că se așteaptă la cel puțin 10.000 de manifestanți veniți din mai multe țări, inclusiv mulți fermieri francezi.

„Să cerem alegeri clare pentru viitorul agriculturii europene”

FNSEA, cel mai mare sindicat al fermierilor din Franța, a susținut că „cere alegeri clare din partea șefilor de stat și a Comisiei Europene pentru viitorul agriculturii europene”.

Acordul UE-Mercosur reprezintă un punct de conflict major. Comisia Europeană și Brazilia – țara care prezidează această alianță din care fac parte Argentina, Paraguay și Uruguay – sunt nerăbdătoare să parafeze un acord comercial, aflat în negociere de un sfert de secol, care ar crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume.

Acordul trebuie semnat „acum”, a subliniat miercuri președintele brazilian, Luiz Inácio Lula da Silva, în timp ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, speră să dispună de un mandat UE pentru summitul Mercosur programat sâmbătă în orașul brazilian Foz do Iguaçu.

Dar mai întâi este nevoie de aprobarea unei majorități calificate a statelor membre, iar mai multe dintre acestea solicită amânarea acordului, inclusiv Franța și Polonia, cărora li s-a alăturat miercuri Italia... Spre marea nemulțumire a Spaniei și Germaniei, susținătoare fervente ale textului.

„Furia în mediul rural atinge niveluri fără precedent”

Acordul ar permite UE să exporte mai multe vehicule, utilaje, vinuri și băuturi spirtoase în America Latină, facilitând totodată intrarea în Europa a cărnii de vită, zahărului, orezului, mierii și soiei din America de Sud, ceea ce îngrijorează sectoarele implicate.

Aceste țări sud-americane sunt acuzate de mulți fermieri europeni că nu respectă reglementările de mediu și sociale cărora le sunt supuși ei.

„Comisia propune să pună în aplicare mecanisme de control, dar nu avem prea multă încredere în aceste controale”, a remarcat Hugues Falys, de la Federația Unită a Grupurilor de Crescători de Animale și Fermieri (Fugea), un sindicat belgian, în timpul unei demonstrații de miercuri pe aeroportul din Liège, considerat un punct de intrare pentru mărfuri non-europene.

„Furia în mediul rural atinge cote fără precedent”, a declarat Confédération paysanne, al treilea sindicat agricol ca mărime din Franța.

În Franța, izbucnirea epidermei nodulare cutanate (DNC) a amplificat și mai mult nemulțumirea. Modul în care autoritățile au gestionat această afecțiune este aspru criticat de crescătorii de animale.

Sursa: Rador Radio România