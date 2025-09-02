Mii de sârbi au defilat luni seară în tăcere pe străzile Belgradului pentru a marca 10 luni de la accidentul mortal de la Novi Sad și pentru a cere alegeri anticipate, primul miting major după violențele din august, notează AFP, preluată de Agerpres.

De la prăbușirea acoperișului din beton al gării din Novi Sad pe 1 noiembrie 2024, care a făcut 16 morți, printre care copii, Serbia este zguduită de una dintre cele mai mari mișcări de protest din istoria sa.

Conform unei numărători a poliției, peste 23.000 de mitinguri sau blocade au fost organizate în 10 luni – de la manifestații mici la proteste masive la Belgrad care au reunit sute de mii de oameni.

Manifestanții, conduși de studenții care au preluat conducerea mișcării, cer dreptate și o anchetă transparentă cu privire la prăbușirea gării, care tocmai fusese renovată de un consorțiu de companii din China, Ungaria și Franța.

Până în prezent, au fost deschise două anchete: una legată de circumstanțele accidentului și cealaltă privind aspectul de corupție al cazului. În cadrul celei de-a doua anchete, Parchetul pentru Criminalitate Organizată din Belgrad a arestat mai multe persoane la începutul lunii august, inclusiv un fost ministru, suspectat că ar fi facilitat un „câștig ilegal” de peste 18 milioane de euro pentru două companii chineze responsabile de renovarea gării.

Din luna mai, manifestanții cer, de asemenea, alegeri anticipate, lucru pe care președintele Aleksandar Vucic (dreapta naționalistă), reales în 2022 pentru un mandat de cinci ani, l-a refuzat, denunțând în mod regulat un complot străin de a-l răsturna.

„Zece luni este mult timp. Și, totuși, nimic nu s-a schimbat”, a declarat pentru AFP Lazar, 18 ani, elev de liceu din Belgrad, „așa că aștept ceea ce aștept de 10 luni: ca situația să se schimbe, să se facă dreptate”.

În mare parte pașnice, manifestațiile au fost marcate de incidente violente în mai multe nopți consecutive în august, când grupuri de partizani ai puterii, adesea mascați, au atacat demonstranții. Ambele părți s-au învinovățit de atunci reciproc pentru incidente.