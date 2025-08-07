Președintele Republicii Srpska, Milorad Dodik, s-a întâlnit cu Viktor Orbán, prim-ministrul Ungariei, și cu Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe și al comerțului din Ungaria, informează agenția rusă de știri TASS.

Președintele Republicii Srpska i-a mulțumit prim-ministrului ungar pentru sprijinul acordat entității și pentru dorința sa fermă de a respecta opțiunea poporului din Bosnia și Herțegovina.

Președintele Republicii Srpska (o entitate din Bosnia și Herțegovina), Milorad Dodik, care riscă să fie înlăturat de la putere și trimis la închisoare în patria sa potrivit unei deciziii judecătorești, a sosit într-o vizită în Ungaria. El a fost primit la Budapesta de prim-ministrul țării, Viktor Orbán, care declarase anterior că guvernul său nu recunoaște sentința instanței din Bosnia și Herțegovina.

„Astăzi îl vizitez pe prietenul meu Viktor Orbán, un lider care susține cu fermitate și curaj opțiunea poporului, democrația și suveranitatea. Îi sunt recunoscător pentru sprijinul acordat Republicii Srpska și pentru dorința sa fermă de a respecta opțiunea poporului”, a scris liderul sârb bosniac într-o postare pe rețeaua de socializare X.

Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe și al comerțului din Ungaria, a fost, de asemenea, prezent la această întâlnire, de la reședința prim-ministrului ungar. Péter Szijjártó și-a exprimat sprijinul său pentru liderul sârb bosniac, în contextul în care autoritățile din Bosnia și Herțegovina încearcă să-l înlăture din funcție, printr-o decizie judecătorească.

„Stabilitatea în Balcanii de Vest este în interesul securității naționale a Ungariei. Orice interferență externă este dăunătoare și periculoasă. Este necesar să se respecte voința popoarelor din regiune, încercările de a o pune la îndoială amenință stabilitatea și pacea. Astăzi m-am întâlnit cu Milorad Dodik pentru a reconfirma sprijinul Ungariei”, a scris Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe și al comerțului din Ungaria într-o postare pe X, însoțind postarea cu mai multe imagini.

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat că guvernul său nu recunoaște decizia instanței în dosarul lui Milorad Dodik.

„Încercările supraveghetorilor numiți de Uniunea Europeană de a-l înlătura din funcție pentru că se opune agendei lor globaliste sunt inacceptabile. El este liderul ales în mod legitim al Republicii Srpska și suntem ferm împotriva interferenței Bruxelles-ului în afacerile sale suverane”, a declarat șeful Guvernului de la Budapesta.

Comisia Electorală Centrală din Bosnia și Herțegovina a anunțat că va începe procedura de încetare a atribuțiilor președintelui Republicii Srpska. Această decizie a fost luată după ce Curtea de Apel din Bosnia și Herțegovina a confirmat sentința pronunțată în primă instanță împotriva lui Dodik, la 1 august, prin care acesta a fost condamnat la un an de închisoare și șase ani de interdicție de a desfășura activități politice. Sentința instanței a fost emisă din cauza faptului că acesta a ignorat deciziile înaltului reprezentant al comunității internaționale din țară, Christian Schmidt.

În dezacord cu opinia instanței, Milorad Dodik a declarat că va continua să ocupe funcția de președinte și nu va iniția alegeri anticipate în Republica Srpska. El și-a exprimat convingerea că Serbia și Rusia îl vor sprijini și a caracterizat verdictul drept „un atac inițiat de Uniunea Europeană”.

Bosnia și Herțegovina este guvernată printr-un înalt reprezentant al comunității internaționale, care este numit de Comitetul director al Consiliului de Implementare a Păcii pentru Bosnia și Herțegovina, după ce Consiliul de Securitate al ONU aprobă candidatura. În mai 2021, ambasadorii țărilor Comitetului director au decis să-l numească pe Christian Schmidt în funcția de înalt reprezentant în Bosnia și Herțegovina, fără aprobarea Consiliului de Securitate al ONU. Conducerea Republicii Srpska, precum și Rusia și China, nu recunosc legitimitatea lui Christian Schmidt.

Sursa: Rador Radio România