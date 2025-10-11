De la începutul invaziei ruse din Ucraina, Marea Neagră a devenit una dintre cele mai periculoase regiuni maritime din lume, transformată într-un câmp minat care amenință nave civile, ecosisteme și vieți omenești.

Mine istorice din cele două războaie mondiale, muniții aduse de inundațiile provocate de distrugerea barajului Kahovka, dar și câmpurile minate plasate de Rusia și Ucraina au creat un război subacvatic ascuns, cu efecte transfrontaliere. În ultimii doi ani, au avut loc explozii lângă porturi din Ucraina și România, iar sute de mine au fost neutralizate de forțele navale ale țărilor riverane. Pentru a contracara pericolul, Turcia, Bulgaria și România au format un grup comun de deminare, menit să curețe apele, să apere libertatea de navigație și să protejeze infrastructura energetică din regiune.

Războiul subacvatic ascuns

Probabil toată lumea a auzit că minele din Marea Neagră sunt acum mai frecvente decât delfinii. Desigur, aceasta este o exagerare, dar știrile doar anunță că o altă mină a fost aruncată pe plaja Odesei sau că „amenințarea cu coarne” plutește spre țărmurile Turciei. Există chiar și postări pe rețelele de socializare despre explozia unei mine pe una dintre plajele din Batumi.

Toate acestea se datorează faptului că Marea Neagră, de la începutul invaziei extinse a Rusiei asupra Ucrainei vecine în februarie 2022, a devenit una dintre cele mai minate mări din lume și o adevărată zonă de război. Apele sale sunt pline de mine, iar cerul zumzăie de drone și rachete.



Situația este complicată și de faptul că în apele Mării Negre coexistă simultan mai multe surse de amenințare cu mine. Și vom încerca să ne dăm seama despre toate aceste realități mai târziu.

