Pentru a sprijini flancul estic al NATO, ministrul german de externe se deplasează la Sofia și București. Apel la unitate pentru ca Europa să rămână „liberă”. În ceea ce privește Grecia, vizita va avea loc „în curând”, notează Capital.gr (Grecia).

Scurta vizită a ministrului german de externe, Johann Wadephul la Atena, unde urma să se întâlnească cu omologul său, Giorgos Gerapetritis, luni după-amiază, a fost amânată până la o dată ulterioară. Potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului german de Externe, la briefing-ul guvernamental de luni, motivul anulării de ultim moment a întâlnirii a fost deplasarea ministrului grec de externe la Sharm El Sheikh, în Egipt, împreună cu prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis pentru acordul de pace în Gaza. După cum a relatat purtătorul de cuvânt al Ministerului german de Externe, „se depun eforturi” pentru a găsi o nouă dată pentru întâlnirea de la Atena „cât mai curând posibil”.

Atenția îndreptată spre Ucraina

Ministrul german de Externe, care nu îl va însoți pe cancelarul german în Egipt, se ocupă în prezent de continuarea contactelor pe tema războiului din Ucraina și a escaladării amenințării rusești în contextul recentelor survolări ale unor drone deasupra Poloniei, României, țărilor baltice și, de asemenea, Germaniei.

Atât Bulgaria, cât și România, potrivit unor surse germane, bulgare și românești, se află în ultimul timp pe „agenda” Berlinului, cu scopul de a înțelege nivelul de amenințare asupra celor două țări, în principal din cauza amenințărilor hibride rusești și a campaniilor de dezinformare demarate, dar și pentru a întări cooperarea în domeniul apărării în contextul consolidării flancului estic al NATO, dar și în perspectiva unor acorduri majore pentru industria germană de apărare. În centrul contactelor lui Wadephul este de așteptat să se afle și investițiile planificate ale Rheinmetall atât în ​​Bulgaria, cât și în România.

„Europa va rămâne liberă dacă vom fi uniți”

„Europa este sub presiune din exterior, prin drone rusești, dezinformare și atacuri hibride, și din interior, prin naționalism și blocaje cu vedere îngustă. În această situație, solidaritatea este mai importantă ca niciodată. Doar împreună putem face față tuturor acestor lucruri. De aceea, mă deplasez astăzi în Bulgaria și România - parteneri cruciali pentru securitatea și stabilitatea Europei”, a declarat ministrul german de externe într-o declarație adresată jurnaliștilor germani înainte de plecarea spre Sofia.

„Europa de Sud-Est reprezintă un nucleu strategic al continentului nostru. Marea Neagră este locul unde amenințarea războiului rusesc este evidentă: la frontierele externe ale UE și pe flancul sud-estic al NATO. Aici se decide de asemenea capacitatea Europei de a acționa pentru securitatea, solidaritatea și dezvoltarea pe mai departe a UE.”

După cum subliniază Johann Wadephul în mod special cu privire la Bulgaria, „apropiata aderare la zona euro transmite un mesaj puternic de stabilitate pentru Sofia și pentru întreaga Europă (...) Experiența Bulgariei servește drept busolă pentru țările din Balcanii de Vest”.

România sub amenințarea Rusiei

Referitor la România, ministrul german de externe transmite următorul mesaj: „România simte în mod direct agresiunea Rusiei, cel mai recent când dronele rusești i-au încălcat spațiul aerian. Astfel de atacuri împotriva suveranității unui partener NATO sunt inacceptabile. Germania este alături de România. Avioanele Eurofighter germane împreună cu aeronavele românești protejează cerul de deasupra Europei de Sud-Est. Suntem ferm angajați să protejăm și să apărăm Europa împreună cu România. Scopul meu este clar: să aprofundăm parteneriatele, să întărim încrederea, să consolidăm coeziunea europeană. Numai dacă suntem uniți, continentul nostru va rămâne sigur și liber.”

Sursa: Rador Radio România