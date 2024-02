Șeful diplomației ungare nu înțelege de ce nu a reacționat favorabil premierul suedez la invitația omologului său ungar, Viktor Orbán, deși ar putea veni ușor la Budapesta.

A devenit foarte clar că acești bani pe care îi trimitem acum ucrainenilor vor servi funcționării statului însuși, acoperind cheltuielile sociale și de altă natură, nu transporturile de arme. Aceasta a fost foarte, foarte important pentru noi, a declarat ministrul ungar de externe într-un interviu acordat televiziunii publice flamande.

Potrivit transcripției declarației lui Péter Szijjártó, care a fost trimisă și ziarului "Népszava" de către ministerul de resort, minsitrul ungar a afirmat, referindu-se la recentul summit UE, că a fost foarte important pentru Ungaria să se asigure că aceste fonduri nu sunt destinate livrării de arme. Oficialul ungar a fost întrebat și despre întrevederea sa cu omologul său ucrainean, cu care s-a întâlnit o singură dată de la invadarea Ucrainei de cărte Rusia, în timp ce cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avut cinci întâlniri.

"Nu este o competiție de câte ori se întâlnește cineva cu cineva", a răpuns Péter Szijjártó, subliniind că de fiecare dată a semnalat către Rusia că trebuie să oprească războiul.

"Este foarte ușor să fii pro-ucrainean aici, la Bruxelles, în birourile frumoase din Washington, dar încearcă la Moscova! Am fost acolo și am participat la Săptămâna rusă a Energiei de la Mosocova, erau aproximativ 1.000 de oameni în sală. Am stat acolo lângă vicepremierul Rusiei și șefii celor mai mari companii energetice din Rusia, și acolo am declarat deschis că noi condamnăm războiul și am dori ca acest război să se încheie.Așadar, este ușor să fii pro-Ucraina aici printre aliați, dar încearcă la Moscova".

Ministrul ungar de externe a mai precizat că Ungaria a susținut în totdeauna integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei, iar europenii nu au dreptate când spun că soluția este pe câmpul de luptă. În cadrul interviului a fost abordată și chestiunea privind aderarea Suediei la NATO, care încă nu a fost ratificată de Parlamentul de la Budapesta.

Ministrul de externe a subliniat că Guvernul ungar și-a îndeplinit atribuțiile sale, și le-a indicat colegilor săi suedezi că ar trebui să facă ceva pentru a-i asigura pe reprezentanții partidului de guvernământ că nu vor mai fi clasificați drept antidemocrați pentru că este nedrept.

"Suntem judecați de la sute sau mii de kilometri depărtare fără nicio idee despre ce se întâmplă în țară, iar apoi se așteaptă de la noi să votăm. Înțeleg perfect sentimentele reprezentanților noștri", a adăugat Péter Szijjártó, exprimându-și, totodată, nedumerirea din cauză că premierul suedez nu a reacționat pozitiv la invitația premierului Viktor Orbán, deși ar putea veni foarte ușor. În opinia sa, premierul suedez ar trebui, fără îndoială, să efectueze o vizită la Budapesta înainte de vot.