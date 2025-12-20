După propunerea UE de a relaxa noile limite privind emisiile de CO2 pentru mașini, ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, a avertizat producătorii auto ai țării să nu fie dependenți de motoare pe combustie, transmite DPA preluată de Agerpres.

Producătorii auto germani nu ar trebui să interpreteze greșit propunerea. Dacă firmele cred că în anii următori pot continua să fie dependente de mașinile pe benzină și motorină, „dificultățile lor vor fi cu atât mai mari în câțiva ani”, a declarat Klingbeil într-un interviu acordat sâmbătă publicației Neue Osnabrücker Zeitung.

Acesta a explicat că trecerea la mobilitatea electrică trebuie să continue „în ritm rapid”.

„Viitorul mobilității este electric”, a adăugat oficialul german.

Klingbeil a atras atenția asupra sporirii concurenței pe plan internațional, în condițiile în care vizitele în Beijing și Shanghai i-au arătat cât de avansată este China, nu în ultimul rând datorită sprijinului semnificativ al Guvernului pentru tranziția la vehiculele electrice (EV).

Prin urmare, a afirmat ministrul german de Finanțe, producătorii auto ai țării trebuie să-i ajungă din urmă pe competitorii lor din China.

Ministrul a descris propunerea Bruxelles-ului ca un compromis realizabil, oferind o cale mai flexibilă către neutralitatea climatică, permițând vehiculelor hibride să rămână mai mult timp pe piață.

Germania este cea mai mare piață auto europeană și are cea mai puternică industrie auto din UE. Oficialii de la Berlin fac de mult timp presiuni pentru relaxarea reglementărilor privind emisiile de CO2.

Săptămâna aceasta, Comisia Europeană a renunțat la a mai solicita producătorilor auto să treacă la vehicule complet electrice în 2035, o măsură emblematică a 'Pactului verde”, ca răspuns la criza cu care se confruntă sectorul în Europa.

Producătorii vor putea continua să vândă un număr limitat de mașini noi echipate cu motoare cu ardere internă sau hibride după acest termen limită, cu condiția îndeplinirii mai multor condiții, inclusiv compensarea emisiilor de CO2 rezultate din aceste flexibilități, a clarificat Comisia Europeană.

Regulile actuale ale UE impun ca toate autoturismele și autoutilitarele noi, începând cu 2035, să aibă emisii zero. Conform propunerii Executivului comunitar, obiectivul ar urma să se modifice până la o reducere cu 90% a emisiilor de CO2 față de nivelurile din 2021, în loc de 100%.

Relaxarea reglementărilor vine după ce în 2022 Uniunea Europeană a decis că, începând din 2035, mașinile noi comercializate în blocul comunitar nu vor mai avea voie să emită dioxid de carbon (CO2). Acest lucru ar fi însemnat că nu vor mai putea fi înmatriculate mașini noi echipate cu motoare cu ardere internă.