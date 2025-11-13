Ministrul justiției din Ucraina și fost ministru al energiei a fost suspendat miercuri, a anunțat premierul ucrainean, pe fondul unui scandal major de corupție care zguduie sectorul energetic al țării, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Ministrul ucrainean al justiției și fost ministru al energiei, Herman Halușcenko, a fost suspendat miercuri, a anunțat premierul ucrainean, în contextul în care un vast scandal de corupție zguduie sectorul energetic al țării.

Decizia vine la scurt timp după ce autoritățile anticorupție ucrainene au anunțat că au destructurat o schemă de corupție care implica fonduri delapidate în valoare de 100 de milioane de dolari, schemă presupus orchestrată de un apropiat al președintelui. Acesta este unul dintre cele mai mari scandaluri de corupție din cadrul guvernului ucrainean de la începutul invaziei rusești în țară, în februarie 2022.

„S-a decis suspendarea lui Herman Halușcenko din funcția de ministru al justiției", a anunțat premierul ucrainean, Iulia Svîrîdenko, pe rețelele de socializare. Un ministru adjunct al justiției, Liudmila Șugak, va asigura interimatul, a adăugat ea.

Parchetul național anticorupție (SAP) l-a acuzat marți pe ministrul Halușcenko că a primit „beneficii personale" în acest caz, în schimbul controlului asupra fluxurilor financiare din sectorul energetic.

Dl. Halușcenko a răspuns la scurt timp după aceea, anunțând că este "de acord" cu suspendarea sa.

„Acesta este un scenariu civilizat și corect. Mă voi apăra în instanță", a scris ministrul pe rețelele de socializare.

Potrivit presei ucrainene din ziua precedentă, domiciliul domnului Halușcenko a fost percheziționat.

Marți, Timur Mindici, un apropiat al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a fost acuzat de anchetatorii ucraineni de orchestrarea acestei vaste scheme de corupție, care implică în special operatorul nuclear național Energoatom.

Conform anchetei, Halușcenko a participat la schemă în timpul mandatului său de ministru al energiei.

Aceste dezvăluiri vin într-un moment în care Ucraina se confruntă cu o gravă criză energetică, afectată de bombardamentele rusești, care provoacă pene de curent pe scară largă în țară, la apropierea iernii.

Sursa: Rador Radio România