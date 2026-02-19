Viceprim-ministrul Antonio Tajani a declarat că, după vizita sa la Washington pentru Consiliul Păcii, va merge și la Stuttgart „pentru a participa la congresul CDU în calitate de ministru de externe, alături de fostul cancelar Angela Merkel.

„Acest lucru”, a adăugat el, „demonstrează legăturile puternice dintre Italia și Germania”, potrivit agenției de știri ANSA (Italia).

Tajani se află la Tirana, Albania, pentru a participa la a doua reuniune ministerială privind Coridorul VIII, un proiect care va conecta Marea Neagră și Marea Adriatică, trecând prin Bulgaria, Macedonia de Nord și Albania și conectându-se la porturile Bari și Brindisi.

Ministerul italian de Externe a anunțat într-un comunicat că evenimentul are loc ca urmare a unei prime reuniuni ministeriale pe tema proiectului, care a avut loc în iulie 2023 la Brindisi, și a discuțiilor dintre miniștrii de externe Tajani și Spiropali la primul summit interguvernamental Italia-Albania din noiembrie anul trecut.

Obiectivul reuniunii este de a revitaliza Coridorul VIII ca platformă pentru dialog politic și cooperare, precum și ca forță motrice pentru dezvoltarea economică a regiunii și pentru mobilitatea militară a UE și NATO. Ministrul Tajani va reitera prioritatea politică a proiectului pentru Europa și Italia, care vizează consolidarea rolului strategic al Mării Adriatice, și nevoia urgentă de a mobiliza fonduri publice și private pentru implementarea acestuia. Ministrul italian de externe va sublinia impactul pozitiv al proiectului asupra dezvoltării economice a Balcanilor de Vest și, prin aceasta, a drumului lor către integrarea europeană.

La lucrări vor participa miniștrii de externe din țările participante la proiect (Albania, Bulgaria și Macedonia de Nord), precum și din România, care participă la inițiativa privind mobilitatea militară prin Coridorul VIII. La finalul lucrărilor va avea loc o conferință de presă comună.

