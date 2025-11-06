Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a declarat într-o conferință de presă cu omologul său finlandez la Helsinki: „Contribuim la securitatea europeană. Turcia ar trebui să fie inclusă în inițiativele de apărare ale UE”, scrie „Sabah” (Turcia).

Referitor la procesul de aderare a Turciei la UE, Fidan a declarat: „Din perspectiva noastră, Europa se află în fața unei noi ecuații strategice. În acest context, considerăm că UE ar fi incompletă fără Turcia, iar Turcia ar fi incompletă fără UE. UE și Turcia trebuie să avanseze în procesul de aderare fără întârziere și fără a recurge la scuze. La nivel guvernamental, suntem pe deplin angajați în această chestiune”.

În legătură cu cele mai recente evoluții din Fâșia Gaza, ministrul Fidan a declarat: „De la intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului, 250 de palestinieni și-au pierdut viața. Ne așteptăm ca armistițiul să continue în pofida tuturor dificultăților iar comunitatea internațională să facă tot ce îi stă în puteri. Și Turcia face tot posibilul”.

Apoi Fidan a adăugat: „Accesul ajutoarelor umanitare în Gaza este insuficient, există numeroase reclamații. Continuăm eforturile pentru a vedea cum putem să eficientizăm accesul ajutoarelor”.

Răspunzând unei întrebări referitoare la decizia Finlandei de a nu recunoaște Palestina ca stat, Fidan a declarat: „Aș dori ca Finlanda să recunoască Palestina ca stat. În prezent, peste 150 de țări recunosc Palestina ca stat. Sunt sigur că Finlanda are propriile motive. Sprijinul Finlandei pentru o soluție cu două state, sprijinul său pentru încetarea focului și disponibilitatea sa de a furniza ajutor umanitar sunt aspecte importante pentru noi”.

