Cazul lui Quentin Deranque, activistul de extrema dreaptă ucis la Lyon săptămâna trecută, a depășit granițele franceze și a devenit o problemă diplomatică între Franța și Italia, scrie „La Stampa” (Italia).

Din New Delhi, unde se află în vizită, președintele Emmanuel Macron a răspuns postării publicată miercuri de prim-ministrul italian pe X, care descria moartea tânărului de 23 de ani, ucis la un protest al colectivului feminist identitar Némésis, drept „o rană pentru întreaga Europă”. „Sunt întotdeauna frapat să văd oameni care sunt naționaliști, care nu vor să fie deranjați în propriile case”, dar care „sunt întotdeauna primii care comentează ce se întâmplă în casele altora”, a replicat Macron.

Declarațiile președintelui francez au fost primite „cu uimire” la Palatul Chigi, așa cum ar relatat mai multe surse, subliniind că prim-ministrul „și-a exprimat profundele condoleanțe și consternarea față de tragica ucidere a tânărului Quentin Deranque și a condamnat climatul de ură ideologică care cuprinde mai multe națiuni europene”.

Răspunsul a fost transmis în timp ce în Franța, tensiunile rămân ridicate. În prezent, nouă persoane se află în arest în cadrul anchetei privind moartea tânărului, ucis de indivizi mascați care l-au atacat pe el și pe alți activiști care protestau împotriva unei conferințe de presă susținute de Rima Hassan, europarlamentarul de la La France Insoumise. Partidul francez de stânga radicală este criticat pentru presupusele sale legături cu Jeune Garde, un grup antifascist dizolvat anul trecut de guvern. Printre persoanele arestate se numără doi colaboratori parlamentari și un fost stagiar al lui Raphaël Arnault, membru al La France Insoumise și co-fondator al Jeune Garde.

Sâmbătă la Lyon, este programată o demonstrație în memoria lui Quentin, care se așteaptă deja de acum să fie tensionată din cauza unui miting antifascist simultan. Primarul orașului Lyon, ecologistul Grégory Doucet, a cerut interzicerea evenimentului din cauza riscului ridicat de ciocniri în timpul marșului, convocat de grupul Génération Pro-Vie, cunoscut pentru poziția sa anti-avort. Părinții lui Quentin au anunțat că nu vor participa la demonstrație, făcând apel la „calm”.

Sursa: Rador Radio România