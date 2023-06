Alegerile europene vor avea loc peste aproximativ un an. Și care este ideea care ar putea să-i scoată pe alegători din casele lor în ziua alegerilor?

Mulți vor face alegeri din motive evidente: loialitatea față de un anumit partid sau zonă a spectrului politic. Ar fi regretabil să vedem că proiectul european în sine nu este un motiv suficient pentru a pune ștampila pe un buletin de vot, comentează Jornal de Noticias.

Nu ar trebui să susținem cu toții la urne "modul de viață european"?

Să fie acesta motivul ideal pentru un vot elocvent la următoarele alegeri?

Această expresie are o istorie interesantă. În septembrie 2019, The New York Times a relatat despre o mare de chipuri perplexe în momentul în care președinta aleasă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat un "vicepreședinte pentru a proteja modul nostru de viață european european".

Criticii au susținut că exista o anumită retorică de extremă-dreapta în acea funcție, care identifica Europa ca fiind albă și creștină, iar migrația din Orientul Mijlociu și din Africa drept o amenințare.

În mod straniu, în luna februarie a acestui an, Volodimir Zelenski s-a deplasat la Parlamentul European pentru a spune că rezistența ucraineană la invazia rusă reprezenta o apărare a modului de viață european.

Problema fundamentală a europenismului ezitant poate fi rezumată într-un singur cuvânt: asimetrii. Vreau să fiu european dacă am asigurări sociale nordice, mâncare portugheză, salariu german și transport public ca în Luxemburg. Europa nu mă interesează dacă are salariul unui grec, mafii italiene pe stradă sau o mare parte din presă cu un căluș în gură, ca în Polonia și în Ungaria.

În 2024, mulți se vor întreba dacă Europa este mai mult sau mai puțin asimetrică. Nivelul absenteismului va depinde de raspunsurile obținute de fiecare la acea întrebare.

Un detaliu de reținut: germanii din Est și-au sporit participarea la alegeri (interne și europene) pe măsură ce inegalitățile față de compatrioții lor occidentali s-au atenuat, comentează Pedro Araújo, redactor-șef adjunct al cotidianului Jornal de Noticias.

Sursa: RADOR