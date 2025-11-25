Este pentru prima dată în 23 de ani când agenția i-a ridicat ratingul Italiei. Acesta crește cu o treaptă, de la Baa3 la Baa2. Franța este Aa3, cu cinci trepte mai sus, scrie „Le Point” (Franța).

Moody's nu-i mai ridicase ratingul Italiei de 23 de ani. Agenția de rating i-a îmbunătățit ratingul Italiei cu o treaptă, de la Baa3 la Baa2, vineri, 21 noiembrie, informează „Bloomberg”. A treia cea mai mare economie a zonei euro îi liniștește din ce în ce mai mult pe investitori cu privire la capacitatea ei de a-și rambursa datoriile. Această datorie rămâne însă echivalentă cu 135% din PIB, comparativ cu 114% pentru Franța. Moody's atribuie datoriei franceze un rating de Aa3, cu cinci trepte mai mare.

Moody's i-a acordat acestui rating o perspectivă stabilă. Agenția și-a justificat decizia invocând „stabilitatea politică” și „eficacitatea reformelor economice și bugetare” implementate de guvernul Giorgiei Meloni. Țara a fost grav afectată de criza zonei euro de la începutul anilor 2010, cu o datorie în expansiune, o creștere economică în scădere și deficite persistente, ceea ce a dus la retrogradarea ratingului ei la Baa3 câțiva ani mai târziu.

Celelalte două agenții internaționale importante de rating, S&P și Fitch, își ridicaseră deja evaluările privind solvabilitatea Italiei în acest an. Guvernul italian este mulțumit, în ciuda muncii care mai trebuie făcute.

Proiecțiile de creștere economică în 2025 – deja slabe – fuseseră reduse de la 0,6% la 0,5%. Eurostat anunță chiar și o cifră de 0,4% în previziunile sale, dar o creștere de 0,8% pentru 2026 și anii următori, mai mare decât așteptările guvernului italian, care vizează 0,7%, cel puțin pentru 2026.

Deficitul Italiei s-a redus la 3,4% pentru 2024. Italia a fost într-adevăr unul dintre principalii beneficiari ai planului european de redresare economică NextGenerationEU, lansat în 2020 în punctul culminant al pandemiei de CoViD-19. Acest sprijin i-a permis să își reducă deficitul și să se apropie de obiectivele zonei euro, potrivit informațiilor AFP, citate de BFM TV.

Sursa: Rador Radio România