Europa alunecă spre o nouă fază de tensiune cu Rusia, avertizează Moscova, acuzând Occidentul de „escaladare periculoasă”. În timp ce incidentele cu drone se înmulțesc, Trump vorbește despre trimiterea de rachete în Ucraina, notează ANSA (Italia).

Europa se află „pe calea escaladării” împotriva Rusiei, iar riscurile unei ciocniri „sunt foarte mari”. Avertismentul, lansat de ministrul adjunct de externe al Moscovei, Aleksandr Grușko, vine în urma acuzațiilor din partea țărilor UE privind incursiunea dronelor și avioanelor rusești.

„Am luat o decizie” cu privire la trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina, a declarat Donald Trump, fără a explica detaliile, dar a adăugat că ar dori „să pună câteva întrebări” ucrainenilor despre modul în care intenționează să utilizeze rachetele. „Nu mă aștept la o escaladare”.

Cea mai recentă alertă a venit de la Oslo, unde mai multe zboruri au fost întârziate, iar altele au fost deviate de pe aeroportul Gardemoen, după ce pilotul unui avion norvegian, relatează NTB, „a crezut că a văzut drone la apropierea” de aeroport. Autoritățile nu au confirmat dacă aeronava era într-adevăr fără pilot, dar incidentul vorbește de la sine despre nivelul de tensiune. Fenomenul dronelor este „o amenințare serioasă la adresa securității noastre”, avertizase cancelarul german Friedrich Merz cu câteva ore mai devreme, afirmând că aeronava „probabil provine din Rusia”.

„Sunt mulți politicieni în Europa care tind să dea vina pe Rusia pentru tot”, a răspuns purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, numind afirmațiile „nefondate și discriminatoare”. „Toată treaba cu aceste drone este cu adevărat ciudată, ca să nu spun mai mult”, a adăugat purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin. Între timp, serviciul de informații externe al Rusiei (SVR) a acuzat Marea Britanie că pregătește o „provocare lașă” cu un atac asupra unei nave „într-unul dintre porturile Europei”, pentru care ar da apoi vina pe Moscova, cu scopul de a „justifica necesitatea unor ajutoare militare suplimentar” către Kiev. Ministrul adjunct Grușko a insistat apoi, vorbind despre o escaladare periculoasă urmărită de țările europene. Acest lucru, crede el, este demonstrat, printre altele, de exercițiile „din ce în ce mai agresive” de pe flancul estic al NATO, care prezintă „scenarii de operațiuni de debarcare ofensive”.

Între timp, Ministerul rus al Apărării a raportat că 251 de drone ucrainene au fost interceptate în noaptea dintre duminică și luni, dintre care 40 deasupra Crimeii, anexată în 2014, iar restul deasupra diferitelor regiuni rusești și a Mării Negre. Un incendiu a izbucnit la o rafinărie din Tuapse, în regiunea Krasnodar, pe coasta Mării Negre, rănind două persoane, potrivit serviciilor locale de urgență. În regiunea Belgorod, guvernatorul a declarat că doi civili au fost uciși într-un atac cu rachete ucrainene, în urma unui alt atac asupra infrastructurii energetice care a lăsat aproximativ 40.000 de locuitori fără curent electric. Instalațiile energetice au fost, de asemenea, din nou vizate de atacuri rusești în Ucraina, împotriva cărora au fost lansate 116 drone, potrivit Forțelor Aeriene.

O centrală electrică a fost lovită în regiunea Cernihiv, în timp ce o femeie a fost ucisă în regiunea Herson, potrivit autorităților locale. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu numai că a deplâns „lipsa unui răspuns decisiv” din partea țărilor occidentale la bombardamentul rusesc, dar a susținut și că armele Moscovei conțin „componente fabricate în străinătate”, provenind, printre altele, din „Statele Unite, China, Taiwan, Regatul Unit, Germania, Elveția, Japonia, Republica Coreea și Olanda”.

Sursa: Rador Radio România