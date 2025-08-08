Rusia protestează pentru ceea ce numește „declarații anti-ruse pline de ură”, pe fondul unei controverse continue privind anularea concertului dirijorului rus Valeri Gherghiev în Italia, scrie „La Repubblica” (Italia).

Ministerul rus de Externe a declarat că l-a convocat marți pe trimisul italian, plângându-se de „o campanie anti-rusă din presa italiană” și de „atacurile rusofobe cu sprijinul deplin al cercurilor guvernamentale italiene”.

Guvernul rus l-a convocat pe „însărcinatul cu afaceri italian în Rusia, Giovanni Scopa, în legătură cu campania anti-rusă în curs de desfășurare în presa italiană și reacția disproporționată a Romei la criticile Moscovei cu privire la mai multe declarații odioase îndreptate împotriva Rusiei de către înalți oficiali ai guvernului italian”. Ministerul rus de Externe a anunțat acest lucru, specificând într-un comunicat citat de agenția de știri Tass că diplomatul italian a fost convocat în data de 5 august.

„Partea italiană a fost informată că activitatea anti-rusă continuă a principalelor mijloace de informare italiene, numeroasele falsificări, inclusiv articole ale corespondenților de la Moscova care conțin informații puțin credibile, precum și atacurile rusofobe ale cercurilor guvernamentale italiene, care emit declarații extrem de ostile față de Rusia, nu fac decât să contribuie la exacerbarea crizei actuale a relațiilor ruso-italiene”, continuă comunicatul.

„Acest climat dificil a făcut posibilă recenta anulare a spectacolului dirijorului Gherghiev la festivalul de muzică 'Un’Estate da Re' din Caserta”, conchide declarația. „Alegerea contraproductivă de a crea o imagine a Rusiei ca inamic nu răspunde în niciun fel intereselor fundamentale ale italienilor și nu reflectă tradițiile îndelungate de prietenie și simpatie reciprocă dintre popoarele Rusiei și Italiei.”

Sursa: Rador Radio România