Regală și solemnă, dar și ferită de proteste și potențiale incidente diplomatice, a doua vizită de stat a lui Trump în Regatul Unit, care a început miercuri, oferă părților oportunitatea de a obține rezultatele dorite, scrie „Avvenire” (Italia).

Pentru președintele SUA, a cărui mamă este scoțiană și care încă din copilărie este obsedat de familia regală britanică, este vorba de sentimentul de apartenență la „regalitatea și strălucirea” dinastiei Windsor (așa cum a scris el însuși în „Arta tranzacției”) și de satisfacția de a fi primit ca un suveran. Pe lângă, bineînțeles, oportunitatea de a încheia acorduri profitabile: în timpul vizitei, care continuă și joi, se așteaptă să fie anunțate acorduri public-private în valoare de 10 miliarde de dolari, pe lângă acordul tehnologic de 42 de miliarde de dolari semnat cu o zi înainte.

Pentru Londra, și în special pentru prim-ministrul Keir Starmer, prioritatea discuțiilor de astăzi, tot departe de capitală, la Chequers, este realizarea angajamentelor ample asumate în acordul comercial din mai, când Regatul Unit a devenit prima țară care a obținut scutiri de la tarifele punitive din partea Casei Albe. Unul dintre punctele cheie ale pactului a vizat tarifele la oțel și aluminiu, iar Regatul Unit este nerăbdător să le vadă reduse la zero, așa cum a fost promis în proiectul inițial al acordului.

Și Trump pare deschis în această privință: în timp ce se îmbarca în Air Force One, a spus că „intenționează să ajute” Londra să finalizeze acordul. Succesul guvernului britanic pe acest front ar fi ca o injecție de încredere pentru conducerea Partidului Laburist, care se confruntă cu provocări tot mai mari pe plan intern.

În ultimele două săptămâni, viceprim-ministrul și apropiata lui Starmer, Angela Rayner, a demisionat în urma unui scandal fiscal, declanșând o remaniere viguroasă a cabinetului. Ulterior, prim-ministrul l-a demis pe ambasadorul în Statele Unite, Peter Mandelson, din cauza legăturilor sale cu finanțatorul Jeffrey Epstein. Starmer, slăbit și el de un plan de imigrare în plină decolare, vrea să prevină o reacție negativă explozivă și posibile represalii din partea lui Trump, săptămâna viitoare, când va recunoaște Palestina la ONU.

Motiv pentru care nu este deeloc surprinzător, așadar, că Londra i-a întins covorul roșu lui Trump, singurul șef de stat care a fost invitat în două vizite oficiale: prima în 2019 și cea actuală. În timp ce mii de oameni au manifestat în centrul Londrei, exprimându-și frustrarea față de atacurile lui Trump asupra climei și de sprijinul său pentru genocidul din Gaza, acuzându-l de rasism și fascism, președintele SUA și Prima Doamnă Melania au petrecut ziua ca oaspeți ai familiei regale la Castelul Windsor, cu o oprire la mormântul Elisabetei, o paradă în onoarea lor, un prânz privat cu Regele Charles și Camilla și o vizită la expoziția dedicată „relației speciale” dintre Londra și Washington. Ne întrebăm dacă și de data aceasta, așa cum a spus că a făcut în 2019, Trump a întrebat-o pe Melania: „Ți-o poți imagina pe mama văzând toate acestea?”

Sursa: Rador Radio România