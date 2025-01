Președinta Comisiei și-a ascuns spitalizarea la începutul lunii ianuarie pentru pneumonie severă. Mai este posibilă o cultură a secretului la acest nivel de responsabilitate?, se întreabă „Le Point” (Franța).

Problema e mai serioasă decât pare. Ursula von der Leyen a fost internată timp de o săptămână la Hanovra cu pneumonie severă. Informații pe care Comisia nu a considerat niciodată potrivit să le comunice, preferând să dea cu picătura informații despre „starea ei de sănătate”. Serviciul Purtătorului de Cuvânt (SPP) a menționat pur și simplu „pneumonia severă” tratată la Hanovra, anularea călătoriilor sale și menținerea „contactului zilnic” cu echipele sale.

Această comunicare minimalistă a provocat o reală nemulțumire în timpul conferinței zilnice de presă a Comisiei de luni. Jurnaliștii nu au omis să constate această opacitate tulburătoare. „Ar trebui să fie la latitudinea noastră, cei din această parte a sălii, să decidem ce considerăm critic și ce nu”, a spus un reprezentant al „Politico”.

Fantoma lui Sassoli

Schimbul de replici a luat o turnură mai dramatică când un confrate a evocat precedentul David Sassoli, decedat, și al cărui diagnostic adevărat a fost dezvăluit abia după moartea sa. Solicitarea unui raport medical semnat care să ateste starea de sănătate a lui von der Leyen a rămas literă moartă.

„Am comunicat elementele critice”, s-a apărat purtătorul de cuvânt, insistând că „nu s-a pus în discuție niciodată capacitatea de acțiune a președintei”. Un argument care nu a convins asistența. Cum să-ți imaginezi Comisia comunicând altfel dacă situația s-ar fi înrăutățit, când deja se luptă să fie transparentă cu privire la faptele stabilite?

O instituție alergică la transparență?

Această secvență reaprinde dezbaterea asupra culturii secretului care încă domnește pe coridoarele din Berlaymont. Executivul european, deși un susținător al transparenței în rândul statelor membre, are dificultăți să o aplice la sine. Un paradox cu atât mai problematic cu cât are legătură cu sănătatea președintei sale, a cărei capacitate de a-și exercita funcțiile este o miză democratică majoră. Comisia are acum prea multă greutate în viața europeană pentru ca sănătatea liderilor săi să fie publicată aleatoriu.

Neliniștea este cu atât mai palpabilă cu cât Comisia s-a blocat într-o comunicare defensivă care alimentează suspiciunea. O alegere care s-ar putea dovedi costisitoare din punct de vedere al credibilității, în vreme ce instituția se confruntă deja cu numeroase provocări privind legitimitatea.

De asemenea, trebuie menționat că prezentarea „busolei strategice” care urma să fie adoptată de colegiul comisarilor miercuri, 15 ianuarie, a fost amânată. Potrivit purtătorului de cuvânt, această amânare nu este legată de boala lui von der Leyen. Alte surse interne susțin contrariul. Ursula von der Leyen dorește să anunțe ea însăși acest prim act puternic al mandatului său după însănătoșire. Probabil că va reveni la cârmă până la sfârșitul săptămânii. Ea este așteptată să participe la forumul de la Davos și săptămâna viitoare va fi la Strasbourg pentru prima sesiune parlamentară a anului.

Sursa: Rador Radio România