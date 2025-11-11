Uniunea Europeană ar plăti un preț geopolitic „uriaș” și „ar pierde credibilitatea” dacă nu ar reuși să se extindă, a declarat viceprim-ministrul muntenegrean Filip Ivanović pentru „Euronews” (Italia).

Într-un interviu acordat în cadrul Summitului Euronews privind extinderea, care a avut loc la Bruxelles pe 4 noiembrie, Ivanović a declarat: „Dacă extinderea nu s-ar produce, nu doar cu Muntenegrul, ci și cu celelalte țări candidate, însuși conceptul de Uniune Europeană și-ar pierde credibilitatea: nu ar mai fi europeană, nu ar mai fi o Uniune.”

„Pentru noi, ar fi o situație devastatoare (...) și ar trimite un semnal teribil tuturor celorlalte țări candidate, care ar înțelege că orice ar face este inutil”, a adăugat el. „Și nu putem accepta asta.”

Invazia Ucrainei de către Rusia în 2022 a relansat procesul de extindere al Uniunii Europene, aflat de mult timp în stagnare, în timp ce Bruxelles-ul își propune să integreze țările de pe flancul său estic.

Muntenegru, cea mai mică dintre cele nouă țări candidate, este în prezent cea mai avansată în implementarea reformelor constituționale, judiciare și economice necesare pentru ca Bruxelles-ul să considere o țară pregătită pentru aderare.

Ivanović a reiterat obiectivul guvernului său de a finaliza negocierile de aderare în 2026, deschizând calea pentru aderarea oficială până în ianuarie 2028. „De aceea spunem 28 până în 28, adică 28 de state membre până în 2028”, a explicat el.

Remarcile sale au venit la doar câteva ore după ce Comisia Europeană a publicat raportul său anual privind progresele țărilor candidate în implementarea reformelor, care a constatat că Muntenegru este pe cale să își atingă obiectivele, cu condiția să continue să mențină „ritmul reformelor”.

Muntenegru își propune să devină membru „cu drepturi depline”

Procesul de extindere a UE, deși extrem de tehnic, necesită și sprijinul unanim al tuturor statelor membre în diferite etape ale procesului.

Candidatura Ucrainei este blocată în prezent de prim-ministrul ungar Viktor Orbán, care în ultimii ani și-a folosit puterea de veto pentru a obstrucționa numeroase decizii de politică externă a UE. Acest lucru a ridicat semne de întrebare cu privire la capacitatea proceselor decizionale ale blocului de a funcționa într-o Uniune extinsă, care ar putea include 30 sau mai multe țări.

Oficialii UE de la Bruxelles au ridicat posibilitatea admiterii de noi membri fără a le acorda drepturi depline de vot. Întrebat despre această perspectivă, Ivanović a declarat: „Scopul nostru este aderarea cu drepturi depline”.

„Înțeleg de unde apar aceste îngrijorări. Dar Muntenegru este aliniată de ani de zile, 100%, la Politica Externă și de Securitate Comună a UE.”

Riscul ca noii membri să renunțe la valorile fundamentale ale UE, cum ar fi statul de drept, libertatea presei și respectarea drepturilor omului, i-a determinat pe oficiali să ia în considerare supunerea noilor țări unei faze de probă înainte de a le confirma pe deplin apartenența.

„Suntem sub control de 13 ani și vom continua să fim până când toate capitolele de negociere vor fi închise”, a răspuns Ivanović când a fost întrebat despre perspectiva unei perioade de probă.

Sursa: Rador Radio România