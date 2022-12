Votul privind aderarea României la spațiul Schengen este pe agenda Consiliului Justiție și Afaceri Interne de mâine, anunță eurodeputatul Siegfried Mureșan.

"În ultimele luni, România a fost deschisă și a lucrat strâns cu instituțiile europene și cu autoritățile din Suedia, Olanda și Austria. Am răspuns tuturor îngrijorărilor și am demonstrat că țara noastră merită să fie în Schengen. Am convins Suedia și Olanda să-și întoarcă votul și să ne sprijine. Lucrăm în continuare îndeaproape cu autoritățile din Austria. Continuăm munca pentru a obține cât mai curând un rezultat pozitiv privind aderarea țării noastre cu drepturi depline în spațiul Schengen", a scris europarlamentarul liberal pe Facebook.





Ministrul de interne austriac, Gerhard Karner, a declarat marți că Austria își menține dreptul de veto în privința aderării României și Bulgariei la Schengen. Ministrul a respins informațiile din presă conform cărora Austria ar putea ceda la Consiliul JAI din 8 decembrie, de la Bruxelles.

"În acest moment, există un "nu" la extinderea Schengen pentru a include România și Bulgaria”, notează Kleine Zeitung. Un purtător de cuvânt a explicat pentru Kleine Zeitung că nu va exista nici aderare cu anumite în condiții, precum o intrare în vară dacă până atunci sunt îndeplinite anumite cerințe.

El neagă o legătură cu alegerile din Austria Inferioară. Protejarea frontierelor pur și simplu nu funcționează susține Karner. Totodată, ministrul susține că Bulgaria și România trebuie să adere la "pachet".