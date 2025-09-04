Respirație fără ventilatoare, triaj după un atac nuclear și monitorizarea activității cerebrale prin inteligență artificială se numără printre cele mai recente proiecte finanțate de NATO.

Trei startup-uri din domeniul sănătății se numără printre companiile selectate de centrul tehnologic al NATO pentru sprijin pentru dezvoltare, subliniind modul în care planificatorii militari vizează tehnologiile cu dublă utilizare din sectorul sănătății. Un total de 15 companii au fost selectate pentru sprijin continuu din partea Acceleratorului de Inovare în Apărare al NATO (DIANA), a anunțat agenția.

Printre firmele selectate se numără MANITTY din Franța, firma de biotehnologie Swaza din SUA și firma britanică de tehnologie medicală 52 North Health, toate companii care lucrează la proiecte care conectează sănătatea și apărarea. Aceste companii vor continua să primească sprijin din partea alianței pentru a dezvolta noi tehnologii în acest an, ca parte a celei de-a doua faze a programului DIANA.

Agenția DIANA selectează startup-uri care lucrează la tehnologii cu dublă utilizare, care ar putea aduce beneficii NATO și țărilor sale membre.

Cele trei companii specifice din domeniul sănătății alese anul acesta indică interesul NATO pentru măsurarea performanței umane și a reacțiilor la stres, precum și pentru îmbunătățirea medicinei. Potrivit DIANA, de exemplu, tehnologia bazată pe inteligență artificială a MANITTY a găsit o modalitate de a „urmări continuu semnele vitale și activitatea cerebrală și de a detecta semnele timpurii de deteriorare”.

52 North Health a dezvoltat o modalitate de a urmări cine a fost contaminat în cazul unui atac nuclear și de a măsura celulele sanguine pentru a „permite triajul și monitorizarea tratamentului de la distanță a persoanelor expuse riscului de boală prin radiații în cazul unui incident nuclear”, cu scopul de a „consolida capacitatea de reziliență medicală”.

Swaza a venit cu o modalitate de a ajuta pacienții să respire fără ajutorul ventilatoarelor sau al rezervoarelor de oxigen, potrivit DIANA. Fiecare dintre companiile selectate din cohorta inițială de 73 a DIANA va primi 300.000 de euro, precum și sprijin suplimentar în colaborarea cu investitorii și utilizatorii finali, în speranța de a aduce tehnologia în dezvoltare în realitate. Companiile vor păstra, de asemenea, accesul la centre de testare sub marca NATO.

Interesul acceleratorului NATO pentru industria sănătății rămâne ridicat.

DIANA a inclus, de asemenea, „reziliența umană și biotehnologiile” printre domeniile tematice pentru dezvoltarea de tehnologii de ultimă generație cu dublă utilizare în 2026, cu scopul de a „îmbunătăți și proteja sănătatea și performanța umană, dotând oamenii pentru a face față solicitărilor fizice și mentale extreme”, potrivit site-ului web DIANA.

La începutul acestei veri, fondul de inovare al NATO a investit anterior 30 de milioane de euro în Portal Biotech, o companie britanică de biotehnologie care, potrivit NATO, a dezvoltat o modalitate de a „accelera dezvoltarea medicamentelor și diagnosticarea”.