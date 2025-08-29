Cele 32 de țări ale NATO vor dedica cel puțin 2% din produsul lor intern brut (PIB) apărării în acest an, a confirmat joi Alianța Atlantică, dar se așteaptă în continuare un efort bugetar considerabil din partea lor în următorii 10 ani.

Conform ultimelor cifre publicate de „La Libre Belgique” (Belgia), toate țările membre ale organizației, inclusiv Belgia, Canada, Spania și Italia, vor fi atins acest obiectiv ambițios până la sfârșitul anului.

Acestor țări, printre cele mai în urmă, le-a luat mai mult de 10 ani să atingă acest obiectiv, stabilit în 2014 de NATO după anexarea Crimeii de către Rusia.

Însă sub presiunea președintelui american, Donald Trump, și confruntându-se cu amenințarea rusească, țările NATO vor să meargă mai departe.

La sfârșitul lunii iunie, acestea au promis că își vor aproape dubla angajamentul până în 2035, crescând procentul din PIB dedicat cheltuielilor strict militare la 3,5%. Aceste țări au fost luate în considerare cele din urmă pentru obiectivul de 2%.

Și efortul lor bugetar nu se va opri aici: au promis, de asemenea, că vor aloca 1,5% din PIB cheltuielilor legate de securitate, cum ar fi anumite infrastructuri (drumuri, poduri etc.).

În total, angajamentul va reprezenta 5% din bogăția produsă anual de cele 32 de țări membre, adică sute de miliarde de euro. Numai pentru anul 2025, NATO se așteaptă la cheltuieli militare de peste 1.500 de miliarde de dolari (1.290 de miliarde de euro).

Acest efort gigantic ar trebui să permită Alianței Atlantice să facă față Rusiei. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, consideră că Moscova ar putea lansa o ofensivă „victorioasă” în Europa în următorii trei până la cinci ani, dacă nu se ia nicio măsură până atunci.

Angajamentul de 5%, asumat la summitul NATO de la Haga, (Țările de Jos), unde fiecare s-a străduit să-și mulțumească aliatul american, a fost criticat și chiar respins de cel puțin un membru european al NATO.

Spania, fără a refuza să semneze declarația finală a summitului, a considerat că nu este afectată de acest procent. Fiecare țară NATO, a reiterat Madridul, trebuie să-și sporească capacitățile militare în conformitate cu planurile de apărare stabilite de Alianță. Or, Spania susține că este capabilă să atingă obiectivele pe care NATO i le-a stabilit prin limitarea cheltuielilor la 2% din PIB-ul său.

În detaliu, Polonia rămâne în 2025 țara NATO care va dedica cea mai mare parte din PIB-ul său cheltuielilor de apărare (4,48%). Statele Unite se situează la 3,22%, o ușoară scădere în acest an față de anii precedenți, dar cu mult înaintea tuturor celorlalte țări NATO ca valoare absolută.

Sursa: Rador Radio România